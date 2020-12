Page Content

​Ich bin…

Teresa Habild, Künstlerin, Illustratorin und Cartoonistin aus Trier. Nebenbei stelle ich Kräuter-und Gewürzmischungen mit teils regionalem Bezug und einzigartiger Rezeptur her, sowie diverse Produkte für den grünen Bereich.

Das Schönste an Weihnachten ist für mich...

die alljährliche kleine Zeitreise zurück in den Zauber der Kindheit. Mit allen sinnlichen Eindrücken, die dazu gehören. Und natürlich der Austausch mit Freunden und Familie, sei es auch nur per Post.

Das Besondere an meinen Produkten ist,

dass sie mit Liebe, Witz und Originalität von Hand gemacht oder gestaltet sind. Und viele davon eigens für Trier und die Region gestaltet wurden. Besonders wichtig ist mir außerdem die Nachhaltigkeit.

Mein Geschenk-Tipp für Weihnachten...

ist mein Glühwein-Set für die Weihnachtsmarkt-Stimmung in den eigenen vier Wänden. Oder zum nachbarschaftlichen Zuprosten über die Balkonbrüstung. Und natürlich Tees in allen Variationen: Die neueste Kreation „Warm-ums-Herz“ kann man diese Tage definitiv gut gebrauchen.

Wer dieses Jahr hingegen wenig Lust auf die übliche Schenkerei hat, der sollte in meinem reichhaltigen Weihnachtskarten-Sortiment fündig werden.

Hier findet ihr mich:​​

Auf meiner Website mit diversen Cartoons und Illustrationen befindet sich auch mein Webshop: h-bild.de/shop. Weihnachtskarten gibt es außerdem im Unverpackt-Laden, Tees und Gewürze im REWE am Wasserweg bei den regionalen Produkten. Glühwein- und Glühviezgewürz, Porta-im-Schnee-Tee und Römertee gibt es auch in der Tourist-Info an der Porta.

Damit die Geschenke rechtzeitig ankom​men, müsst ihr bis zu diesem Datum bestellen:

Bei Versand allerspätestens bis zum 21. Dezember. Bei Selbstabholung geht auch noch last minute!