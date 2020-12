Wolldecken, Holztiere, oder doch eine Po-Dusche?

Page Content

​Könnt ihr euch kurz vorstellen?



Wir sind Natürlich Familie, ein Baby- und Familienfachgeschäft in Trier. In unserem Sortiment findet ihr u.a. Holzspielzeuge, Kindersitze, Babytragen- und Tragetücher, Kleidung aus Wolle und nachhaltige Alternativen zu Wegwerfprodukten, z.B. Stoffwindeln, Edelstahlflaschen und Brotdosen.

Was macht eure Produkte besonders?



Die meisten unserer Produkte sind nachhaltig: Es ist uns ganz wichtig Alternativen zu Einmal- und Wegwerfprodukten aufzuzeigen.

Was sind eure weihnachtlichen Geschenktipps?



Ein kuschliger Overall aus Wolle oder eine schöne Wolldecke sind ein tolles Geschenk für Neugeborene, für Kleinkinder sind z.B. die schönen Holztiere von Holztiger eine gute Wahl, genauso wie die kreativen Spielzeuge von Grimm's. Von beidem haben wir eine große Auswahl im Laden. Für den Rest der Familie haben wir hochwertige Wollsocken von Hirsch im Angebot. Und zu guter letzt sorgt eine HappyPo Po-Dusche sicher für interessante Gespräche :P



Wo kann man euch und eure Produkte finden?

Unseren Onlinshop findet ihr unter natuerlich-familie.de, unser Laden befindet sich in der Niederkircher Str. 12 (ehemals Papier Franzen). Wir haben Mo-Do von 9:00-18:00 Uhr und Fr von 9:00-16:00 Uhr geöffnet. Bestellungen im Onlineshop können auch gern im Laden abgeholt werden.

Bis wann kann man bei euch bestellen, damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ankommen?



Der Laden hat am 23.12. bis 18 Uhr geöffnet, am 24.12. haben wir geschlossen. Onlinebestellungen werden am Besten in der Woche vor Weihnachten erledigt.