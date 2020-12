Einfach mal Danke sagen

Page Content

​​Ich bin…

... Christina Gerstenmayer, eigentlich Historikerin, tätig als Pressearchivarin, und Mutter von zwei Kindern. Vor etwa einem Jahr habe ich mir meinen lang gehegten Wunsch erfüllt und mich mit einer kleinen Keksbäckerei selbstständig gemacht: Bei Keksglück gibt es frische Cookies aus regionalen und hochwertigen Zutaten mit wenig Verpackung und kurzen Lieferwegen - für Keksliebhaber in der Region Trier.



Was ist für dich das Schönste an Weihnachten?



Die Vorfreude auf Weihnachten kommt für mich schon seit der Kindheit mit den glitzernden Lichtern und Kerzen und natürlich mit dem gemeinsamen Plätzchenbacken. Das gehört zum Advent einfach dazu - und nicht selten sind vor Heiligabend die meisten schon verputzt.

Das Schönste an Weihnachten ist für mich, ein wenig zur Ruhe zu kommen, zu schlemmen und mit Familie und Freunden gemütliche Gespräche über das Vergangene und das Kommende zu führen. Dieses Jahr ausnahmsweise telefonisch oder per Video.

Was macht deine Produkte besonders?



Keksglück bietet ein buntes Sortiment hausgemachter Kekse und Cookies, in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen, mit Schokolade, Karamell, fruchtig oder nussig, mit Gewürzen oder sogar herzhaft. Wo es geht, verwende ich regionale, faire und Bio-Produkte, und meide Palmöl oder künstliche Zusatzstoffe. Mein Angebot richtet sich an Alle, die Selbstgebackenes mögen, denen natürliche, regionale Produkte am Herzen liegen, die kurze Vertriebswege schätzen und auf überflüssige Verpackungen aus Plastik verzichten wollen. Auch vegane Sorten und Cookies ohne Kristallzucker sind dabei.

Was sind deine weihnachtlichen Geschenktipps?



In diesem besonderen Jahr habe ich persönlich mir vorgenommen, den Blick ein wenig mehr zu weiten und auch jenen eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die vielleicht nicht damit rechnen, und bei denen man sich einfach mal bedanken möchte. Mit einem Kekspaket von 5 großen oder 15 kleinen Cookies zum Beispiel, in dem man verschiedene Sorten auch mischen kann. Der Salty-Caramel Cookie mit Karamellstücken, Salzbrezeln und Schokolade ist gerade besonders beliebt.

Wo kann man dich und deine Produkte​ finden?

Mein Sortiment findet Ihr unter www.keks-glueck.de​, bei Instagram als @keksgluecktrier. Bisher gibt es keinen Online-Shop und Versand, sondern die Bestellungen können per Mail oder per Telefon/Whatsapp durchgegeben werden und eine Lieferung ist nur in der Region Trier möglich.

Zudem gibt es meine Kekse im Concept Store Kinderkram​ in der Saarstraße und auch in der Suppenbar Zuppa.



Bis wann kann man bei dir bestellen, damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnac​hten ankommen?



Wenn man noch ein Kekspaket vor Weihnachten bestellen möchte, sollte man dies - je nach Größe - möglichst bald, bis spätestens zum 18. Dezember tun.