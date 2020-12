Einzigartige Schmuckstücke in vielen Formen und Farben

Page Content

​​Kannst du dich kurz vorstellen?

Ich bin Hannah Fraune, Modedesignstudentin in Trier, und stehe hinter dem diesjährig gegründeten Label habalii. Während eines Auslandsaufenthalts in Nicaragua erlernte ich die Techniken der Makrameekunst und bin seither fasziniert von den unendlichen Möglichkeiten Formen und Farben miteinander zu kombinieren. Mit viel Hingabe und Leidenschaft kreiere ich einzigartige Schmuckstücke.

Was ist für dich das Schönste an Weihnachten?

Das Schönste an Weihnachten ist für mich die Wahrnehmung der Zeit. Die kleinen Auszeiten, die man sich bewusst nimmt, um bei Kerzenschein und einem Tee etwas zur Ruhe zu kommen. Die Kombination aus Trubel und totaler Entschleunigung in der Vorweihnachtszeit. Die Zeit der Vorfreude, des Dekorierens und des Plätzchenbackens. Und vor allem die Zeit mit der Familie.

Was macht deine Produkte besonders?

Jedes Schmuckstück wird von mir handgefertigt. habalii steht für Qualität, Energie und Lebenskraft, die ich in die Herstellung jedes einzelnen Stückes stecke, um Menschen damit eine Freude zu bereiten. Es gibt bereits eine breite Auswahl an Schmuck- und Dekoartikeln. Sollte da aber nichts Passendes dabei sein, fertige ich auch immer gerne ein individuelles Schmuckstück nach den eigenen Wünschen an.

Was sind deine weihnachtlichen Geschenktipps?

Da es momentan nicht möglich ist, alle Freunde und Familienangehörigen zu sehen, versuche ich so viele Briefe und Karten wie möglich zu verschicken. Denn was ist schöner als ein handgeschriebener Brief, der den Liebsten zeigt, dass man an sie denkt. Und in einen Brief lässt sich natürlich auch gut ein zierliches Armband, ein handgefertigtes Lesezeichen oder eine Masken-/Brillenkette von habalii beifügen.

Wo kann man dich und deine Produkte finden?

Ihr findet mich im world wide web unter der Adresse: www.etsy.c​om/shop/habalii und wenn ihr mehr über mich und meine Arbeitsweisen erfahren wollt, dann könnt ihr mir auch auf Instagram @habalii_jewelry oder Facebook @habalii​ folgen.

Bis wann kann man bei dir bestellen, damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ankommen?

Damit es die Geschenke rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum schaffen, solltet ihr bis zum 18. Dezember bei mir bestellen. Mutige können auch noch bis zum 20. Dezember bestellen, in der Regel sollte das auch noch reichen. Aber es gilt: je früher, desto besser!







