Page Content

​Kannst du dich kurz vorstellen?

Ich bin Hobby-Töpferin und mein Name ist Doris Kesseler. Ich bin 50 Jahre alt und liebe es kreativ zu sein.

Das Schönste an Weihnachten ist für mich…

...der Duft von Zimt und Tannen an gemütlichen Abenden am Feuer.



Was macht deine Produkte besonders?



Jedes einzelne meiner Produkte ist ein wahres Glückstück - ganz individuell und einzigartig. Ich stehe für ​handgefertigte Töpferstücke, mit Herz gemacht und jedes Teil ein Unikat.



Was sind deine weihnachtlichen Geschenktipps?



Einen ganz besonderen Charme haben meine beleuchteten Tonkugeln ​oder -häuser. Sie sind eine wunderbare Ergänzung für jede Weihnachtsdekoration.



Hier findet ihr mich:

Ihr findet mich bei Instagram als ​@​ton_glueck, unter www.töpferei-glücksstücke.de​ oder in unserem Adventsschrank in ​der Secundinierstr. 29 in Igel.











​​