Fein herausgeputzt ins Jubiläumsjahr

Page Content

​Schon Anfang 2019 wurde die ehemalige Weinbar Napoleon zum neuen Restaurant Astoria umgebaut, in dem Küchenchef Harald „Harry“ Wöhrle​ die Gäste seit Februar in elegantem Ambiente mit kulinarischen Spezialitäten verwöhnt. Im Astoria vorgemacht, sollten dann auch andere Bereiche folgen: In nur sechs Tagen wurde das Walderdorffs Bistro einer Generalüberholung unterzogen. Ganz im Stil des Astoria zeigt sich auch hier die neue Einrichtung zeitlos elegant und dennoch gemütlich. Gerade auch der neue Lounge-Bereich lädt zum Verweilen ein. Auf großzügigen Couchen in geschmackvollen grün- und blau-Tönen kann man in entspannter Atmosphäre zum Beispiel einfach einen Gin Tonic trinken. Und wen dann doch der Hunger überkommt – kein Problem: Im Lounge-Bereich können die Gäste selbstverständlich auch ein Gericht von der Bistro-Karte genießen.

Genau wie die Innenausstattung, zeigt sich auch die Speisekarte in frischem Gewand. Dort finden sich jetzt zahlreiche Tapas und eine Reihe neuer Hauptgerichte. Die Tapas reichen von traditionellen spanischen Klassikern, wie Datteln im Speckmantel oder Sherryhuhn, über orientalische Falafelbällchen, bis hin zu klassischen Trierer Flieten. Das Angebot der Hauptspeisen ist auf den ersten Blick zwar zahlenmäßig überschaubar, bietet aber eine Vielzahl verschiedener Stile und Geschmacksrichtungen: von Spare-Ribs über Waldpilz-Pasta bis Asia-Fish-Bowl. Hier werden Fleisch-Liebhaber und Vegetarier, kulinarische Traditionalisten wie experimentierfreudige Esser fündig. Zudem umfasst die Karte nahezu 100 verschiedene hochwertige Weine aus der Region und von renommierten internationalen Weingütern. Auch die Gin-Auswahl lässt keine Wünsche offen.

Neben dem allgemeinen Angebot mit täglich wechselndem Mittagstisch gibt es ab sofort zusätzlich eine Reihe von Specials. Montags ist Tapas-Tag mit 30 Prozent Ermäßigung auf alle Tapas. An jedem Nachmittag wartet ein Blechkuchen-Special: zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr sind ein Stück Blechkuchen mit einer Tasse Kaffee, Capuccino oder Espresso für 3,90 Euro im Angebot. Außerdem wartet mittags von 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr auch ein Champagner Special mit einer Flasche Jackowiak Rondeau Brut für 29,90 Euro. Im Abendprogramm wird gelegentlich ein DJ auflegen. Man darf also gespannt bleiben.

Das Walderdorffs Bistro ist täglich ab 11:30 Uhr geöffnet.​









​Fotos: Walderdorffs