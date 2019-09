Page Content

​Du bist offizieller Buchpreisblogger des Deutschen Buchpreises, hast den Young Excellence Award des Börsenblatts gewonnen und gerade erschien sogar dein erstes Buch. Wie hast du das geschafft? ​

Ich hatte zu Beginn überhaupt keinen Plan. Ich habe immer noch keinen Plan was ich da mache! Ich glaube, das macht einen Teil des Charmes aus. Ich war auch einfach oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bin von den richtigen Leuten gesehen worden. So kam ich zum Beispiel zu 1Live ins Radio oder durfte beim SWR in der Landesschau zu Gast sein. Diese Leute sind alle durch irgendetwas anderes auf mich aufmerksam geworden. Ich bin jemand, der grundsätzlich zu allem Ja sagt und gerne alles mitmacht. Und so ist das immer größer und immer unvorstellbarer geworden. Ich finde es immer noch total crazy. Und so geht es mir ja auch mit dem Buch. Es gibt Leute, die versuchen jahrelang einen Verlag für ihr Buch zu finden und bei mir war es auch ein glücklicher Zufall.



Erzähl doch mal, wie es zu deinem Buch kam.

Mareike Fallwickl, mit der zusammen ich das Buch geschrieben habe, ist Autorin und im echten Leben Texterin. Sie wurde vom Verlag angesprochen und gefragt ob sie diese Idee umsetzen wolle. Sie fand sie großartig, sagte dem Verlag aber, sie hätte jemanden mit dem sie das gerne zusammen umsetzen würde. Denn der habe noch viel mehr Ahnung von Büchern als sie. Dann hat sie mich gefragt und ich fand die Idee auch großartig. Im vergangenen Oktober auf der Buchmesse haben wir alles besprochen, im Dezember angefangen, Ideen auszutauschen und Bücher auszuwählen - im März haben wir dann das vollständige Manuskript abgegeben. Das war ein toughes Programm neben meinem Vollzeitjob in der Buchhandlung. Aber es war auch faszinierend für mich als Buchhändler den Prozess von der Idee zum fertigen Buch mitzuerleben. Und als ich schließlich die Post im Briefkasten und ein richtiges Exemplar in der Hand hatte, das war ganz besonders für mich.



Und worum geht es in dem Buch?

Das Hauptbuch heißt Leseglück – 99 Bücher, die gute Laune machen. Wir wollten nicht nur eine langweilige Zusammenstellung, die ähnliche Bücher leider oft sind, außerdem sollte jedes der 99 Bücher auch lieferbar sein. Wir besprechen die Bücher nach thematischen Überbegriffen. Zum Beispiel „Tierisch witzig“: Da werden Bücher vorgestellt in denen Tiere eine Rolle spielen. Oder „Bücher über Bücher“, für Texte über Menschen, die lesen, schreiben oder Bücher verkaufen. Wir haben versucht eine bunte Mischung zu finden. Es gibt Klassiker und moderne Sachen, was Anspruchsvolleres und was Seichteres. Unser Wunsch war es, dass jeder fündig wird, der in dieses Buch schaut. Von sechs bis 99, Männer sowie Frauen. Wenn sich nun jemand von einem dieser Bücher angesprochen fühlt, kann er gleich in die Buchhandlung gehen und es dort bestellen oder kaufen. Das zweite Buch heißt Romane auf Rezept – Bücher für jede Lebenslage. Da haben wir uns bestimmte Leiden ausgesucht: Wenn du traurig bist, oder es draußen regnet, zum Beispiel. Die entsprechenden Seiten kann man dann aufschneiden und findet auf einer Doppelseite Bücher, die thematisch zu diesem Leiden passen und es kurieren können.



Wir haben zwei Bücher und zwei Quizboxen gemacht, die zu der Aktion „Booklovers“ gehören. Dazu gibt es auch noch ein Krimibuch einer anderen Autorin, Taschen und Lesezeichen.



Und wie geht es für dich weiter?

Erstmal steht jetzt meine Lesereise an. Ansonsten ist die zweite Jahreshälfte mit Buchmesse, Semestergeschäft und Weihnachtsgeschäft sowieso immer sehr anstrengend. Im Januar steht dann schon mein Stipendium „Bookselling Without Borders“ an. Normalerweise werden dabei Amerikaner ins Ausland geschickt um einen interkulturellen Dialog zwischen Buchhändlern, Verlagen und Autoren herzustellen. Nächstes Jahr wird zum ersten Mal jemand in die USA eingeladen. Ich bin also sowohl der erste Deutsche als auch der Erste weltweit, der nach Amerika darf. Zuerst geht es nach New York, dann Washington D.C. und dann Baltimore. Unterwegs findet immer wieder ein Austausch statt, kleine Buchmessen und ich darf dort sogar in einer Buchhandlung arbeiten – das finde ich richtig klasse! Ich bin total gespannt.



Und längerfristig?

Ich darf schon mal spoilern, dass der Verlag eine zweite Staffel Booklovers angefragt hat. Und es könnten vielleicht auch noch andere Projekte anstehen. (grinst) Ich bin auf jeden Fall zu jeder Schandtat bereit.



