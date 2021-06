Page Content

​​Die E-Sports-Liga Trier startet am 21. Juni den Summercup. Im Gegensatz​ zum letzten Turnier wurde der Cup ein wenig Umgestaltet. Das Turnier ähnelt einer großen Fußball-WM und wird weniger Spiele umfassen als die vorherige Saison. So bleibt genug Zeit, um in der Sonne Kaltgetränke zu genießen. Beim Wettbewerb selber werden vier Gruppen mit jeweils vier Vereinen aufeinandertreffen. Die ersten beiden Vereine aus jeder Gruppe qualifizieren sich dann für das Achtelfinale. Außerdem wird den Vereinen ein festes FIFA-Team ​zugelost, auch um den Vereinen eine optimale Vorbereitung zu ermöglichen.



Wie gewohnt winken den besten des Turniers natürlich Preise und die Ehre, sich E-Sports-Meister nennen zu können. So zum Beispiel die Gewinner des letzten Turniers SG Fidei 2015, welche das Turnier in einem packenden Finale gewannen.



Bereits anlässlich des letzten Turniers durfte hunderttausend.de einen Blick hinter die Kulissen werfen und dabei tolle Einblicke in die Welt der E-Sports erlangen. Wie die Livestreams funktionieren und weitere Details zum grundlegenden Ablauf gibt es hier.

Weitere Infos zur E-Sports-Liga Trier gibt es hier.