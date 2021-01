Fans dürfen jetzt abstimmen

Page Content

​​Wer darf im Juli und August 2021 live auf der Sommerbühne im Brunnenhof spielen? Über die Auswahl können alle Musikfans der Region mitbestimmen, denn drei der sieben Konzertplätze beim „WUNSCHbrunnenhof“ werden über ein Online-Voting vergeben, das seit Freitag, 15. Januar 2021, freigeschaltet ist. 25 Bands aus Trier und der Region haben sich für die neue Saison beworben und wollen im Sommer neben der Porta Nigra auftreten.

„Wir wollen allen Musikerinnen und Musikern der Region und auch den Besuchern signalisieren, dass das kulturelle Leben in Trier weitergehen wird, sobald es die Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz zulässt“, sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm). Im vergangenen Jahr konnten die Reihen „WUNSCHbrunnenhof“ und „Jazz im Brunnenhof“ mithilfe eines Hygienekonzeptes erfolgreich umgesetzt werden. „Niemand kann vorhersagen, wie die Lage im Sommer sein wird“, erläutert Carolin Körner, die die Konzertreihe für die Stadt Trier organisiert. Dennoch will Körner mit Optimismus die Planung der Konzertreihe im Brunnenhof voranbringen. „Ich bin begeistert darüber, wie viele Bands sich beworben haben und wie groß die musikalische Vielfalt ist.“

Wer online über die Webseite der ttm abstimmt, kann auch verschiedene Genres in den Brunnenhof wählen - bis zu drei Stimmen dürfen vergeben werden. Das Voting endet am Sonntag, 14. Februar 2021. Die übrigen drei Plätze für den WUNSCHbrunnenhof werden in diesem Jahr durch eine Jury aus Vertretern des Amts für Kultur der Stadt Trier, dem TUFA e.V. und der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) vergeben. Anders als im vergangenen Jahr wird es 2021 keinen Newcomer-Wettbewerb geben. Den Zuschlag für das geplante Newcomer-Konzert wird das Musiknetzwerk Trier erteilen.​







So läuft die Abstimmung beim WUNSCHbrun​nenhof 2021

25 teilnehmende Bands: Astrid & Co, BeosPhyxs, BLUESAORSCH, Borsch4Breakfast, Curves'n Edges, D. King´s Club Band, Feeling Grooovy, Funkstille, Graustufe West, Gravedigger Jones, Into Something, Jawknee Music, Kannkind, Kuß`n Groove, Martha, Michael Winter und Coco blamed the Cat, New ​Vintage, Sina Philipps Band, Soul Cantina, Steil&Hart, THE BLUE SWINGING DIXIES, The Gypsies, The Suredreams, Viva La Vida, Wutzdog

Gewinn: Die drei Bands mit den meisten Stimmen erhalten jeweils eine Auftrittsmöglichkeit beim WUNSCHbrunnenhof 2021

Voting: Online abstimmen unter www.trier-info.de/wunschbrunnenhof

Votingphase: 15. Januar bis 14. Februar 2021







Geplante Veranstaltungen der ttm im Brunnenhof

Neben dem „WUNSCHbrunnenhof“ sind für 2021 auch die Reihen „Jazz im Brunnenhof“ und „Brunnenhofkonzerte“ ab Juli geplant. Die „Trierer Chormeile“ wird erst 2022 wieder stattfinden.









Foto: ttm