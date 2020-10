Page Content

​„Klein, aber fein!“ - Vom 9. bis zum 11. Oktober verwandelt sich der Hauptmarkt zu einem kleinen Weindorf in der Weinstadt Trier. Hiesige Winzer laden täglich in der Zeit von 11 bis 22 Uhr zum Verkosten und Fachsimpeln mit erfahrenen Weinexperten ein, und stellen ihre aktuellen Jahrgänge, Spezialitäten und erlesene Raritäten vor. Ein begleitender weintypischer Imbiss gehört ebenso zur „kleinen Schwester“ von WINE IN THE CITY wie viel Wissenswertes rund um die Rebe und ein unterhaltsames Rahmenprogramm.



Dazu Jennifer Schaefer, Leiterin der CIT-Geschäftsstelle: „Das Ziel von WINE IN THE CITY ist es, den Stellenwert Triers als Weinstadt zu unterstreichen. Deshalb ist es uns – auch unter diesen veränderten Bedingungen - besonders wichtig, gemeinsam mit unseren Mitgliedsbetrieben und Partnern das „Kulturgut Wein“ auch 2020 im Wohnzimmer Triers zu präsentieren.“



Das Weindorf auf dem Hauptmarkt bietet Platz für 250 Personen. Auf dem Veranstaltungsgelände gilt Maskenpflicht. Diese kann sobald der Gast am Tisch sitzt abgenommen werden.​





Durch die Nachmittage mit Musik und kleinen Talkrunden führt der „Weinmundwerker“ Thomas Vatheuer und auch an den Abenden ist mit Ralph Brauner am Freitag, Ulis PopLounge am Samstag und DJ Carnage am Sonntag für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt.