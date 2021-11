Rätselspaß zur Weihnachtszeit

Page Content

​Weihnachtszeit im Rheinischen Landesmuseum Trier 2021 (Foto: GDKE-Rheinisches Landesmuseum Trier)

Weihnachten - das ist doch die schönste Zeit im ganzen Jahr. Wenn die ganze Familie zusammenkommt, man die gemeinsame Zeit genießt, und es sogar das ein oder andere Geschenk gibt. Jedoch dauert es bis zum 24. Dezember immer ziemlich lange und deswegen gibt es im Zeitraum 27. November bis zum 30. Dezember 2021 immer an den Adventswochenenden sowie in den Weihnachtsferien im Rheinischen Landesmuseum Trier eine spannende Weihnachtsrallye für die ganze Familie.

Hier können Familien entdecken, wie sich das Weihnachtsfest über die Jahrhunderte hin weg verändert hat, von den Römern bis in die heutige Zeit. Im Anschluss an die Weihnachtsrallye erwartet die Entdecker*innen eine kleine Überraschung, welche die Wartezeit bis Heiligabend verkürzt. Die Rallye ist kostenfrei an der Museumskasse erhältlich - solange der Vorrat reicht.

Außerdem gibt es dieses Jahr zum ersten Mail die Sonderaktion „Adventskalender im Museumsfoyer“. Ab dem 1. Dezember, während der regulärem Museumsöffnungszeiten, darf eine Familie täglich ein Päckchen des Adventskalenders im Museumsfoyer öffnen und das Geschenk mit nach Hause nehmen. Die Auswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip.





Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 10:00 bis 17:00 Uhr



Montag: geschlossen



Am 24., 25. und 26. Dezember (Heiligabend bis 2. Weihnachtstag) sowie am 31. Dezember und 1. Januar 2022 (Silvester und Neujahr) bleibt das Museum geschlossen.







Allgemeiner Hinweis: Das Programm ist vorläufig! Es gilt die 3G-Regel (mit Nachweis), sowie die allgemeinen Hygieneregelungen und Maßnahmen zum Infektionsschutz. Änderungen und aktuelle Informationen gibt es auf den Webseiten www.landesmuseum-trier.de und www.zentrum-der-antike.de.