Sinnvolle Geschenke, die das Leben erleichtern

​Kannst du dich kurz vorstellen?

Ich bin Lara, eine spanische zweifach-Mama, und lebe seit jetzt schon sieben Jahren in Deutschland. Während meiner Elternzeit entschied ich​ mich dazu Artikel für Babys und Kleinkinder herzustellen und habe so meine eigene Marke aufgebaut.



Was ist für dich das Schönste an Weihnachten?

Das Schönste an Weihnachten ist für mich ohne Zweifel das familiäre Ambiente zu Hause, das man beim Kochen, beim Abendessen mit unserer Familie genießt, das gemeinsame Lachen und Anstoßen. Letztendlich ist es das Schönste, den Moment mit deinen Liebsten zu genießen. So lebt man Weihnachten in Spanien und ich denke das unterscheidet sich nicht allzu sehr von Weihnachten in Deutschland. Leider wird das Fest dieses Jahr für alle von uns etwas anders werden...



Was macht deine Produkte besonders?

Mein Motto ist den Eltern Ruhe und Praktikabilität anzubieten. Sichere und trendy Produkte und vor allem Alltagstauglichkeit.



Was sind deine weihnachtlichen Geschenktipps?

Ich bin dafür sinnvoll einzukaufen, Dinge, die uns das Leben erleichtern. Wenn du bei deinem Baby also mit der Beikost beginnst, empfehle ich dir einen Teller oder eine Schüssel mit Saugnapf. Sie saugen sich an den Tisch und sind Trotzanfall-geprüft. Ich verspreche dir, dass sie dir den ein oder anderen Ärger ersparen! Die Silikonlätzchen sind ideal um sich den ein oder anderen Waschgang zu ersparen.

Wenn du ein Geschenk für ein Neugeborenes suchst, dann liegst du mit einer personalisierten Schnullerkette oder einem Beißring immer richtig.



Wo kann man dich und deine Produkte (online) finden?

Auf www.thecottoncloud.com​ findest du alle meine Produkte. Und wenn du einen Blick in meinen Alltag werfen willst, lade ich dich ein, mich auf Instagram unter dem Namen thecottoncloudshop​ zu besuchen.​



Bis wann kann man bei dir bestellen, damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ankommen?

Wenn du deine Bestellung bis zum 18. Dezember machst, sollte die Ware rechtzeitig bei dir sein.







