​Ob der langersehnte Sommerurlaub in diesem Jahr stattfinden kann, steht gerade noch in den Sternen. Und auch sonst kann nicht jeder, aus den verschiedensten Gründen, an das Ziel seiner Träume reisen. Was also tun, wenn das Fernweh mal wieder Überhand nimmt?

Diese Frage hat sich auch EURESAreisen​, ein Saarburger Reiseportal, gestellt. Normalerweise verhilft das Team jedes Jahr vielen Kunden und Kundinnen zur Kreuzfahrt ihrer Träume. Doch das ist aus bekannten Gründen gerade schwierig. Ihre Lösung? „Urlaub beginnt im Kopf!“ Getreu diesem Motto haben die Saarburger eine Online-Plattform für Reiselustige, Weltenbummler:innen und Fernweh-Leidende auf die Beine gestellt. Unter wegträumen.de kann jeder auf virtuelle Reisen gehen, ferne Orte erkunden und sogar eigene Urlaubs-Impressionen mit anderen teilen. Ob man dabei einer Kreuzfahrt folgen will oder ein bestimmtes Ziel vor Augen hat – mit wenigen Klicks findet man auf wegträumen.de die passenden Fotos.

So viel zur Theorie. Aber wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Die Autorin dieses Textes hat sich also eines verregneten Morgens von ihrem Home Office-Schreibtisch (und ganz bestimmt nicht aus dem Bett) auf die virtuelle Reise ​gemacht:

Die Startseite bietet auf den ersten Blick eine ganze Menge zu sehen und verleitet gleich einmal dazu, eine virtuelle Kreuzfahrt zu unternehmen. Reederei? Route? Termin? Ähm. Als Kreuzfahrt-Neuling lasse ich das Zufallsprinzip walten und lande auf der AIDAblu im Indischen Ozean: Mauritius, Seychellen & Madagaskar. Zuerst gibt es jetzt eine Reihe von Fotos des Kreuzfahrtschiffes zu sehen. Ein netter Einblick, aber erstmal nichts Besonderes – das könnte mir auch eine einfache Bildersuche zeigen. Was wegträumen.de aber besonders macht, sind nicht die Bilder allein, sondern die kurzen Beschreibungen, die es zu jedem Foto gibt. Die Aufnahme einer außergewöhnlich beleuchteten Bar gewinnt beispielsweise eine ganze Menge Tiefe, wenn man dazu die folgende Beschreibung eines/r Reisenden liest: „What happens at the Anytime Bar, stays at the Anytime Bar…“ Was dort wohl passiert sein könnte, ist nun der eigenen Vorstellungskraft überlassen.

Jede einzelne Aufnahme auf wegträumen.de ist mit einer derartigen Beschreibung versehen. So sieht man nicht nur eine Momentaufnahme, sondern erfährt auch Details über die Reise oder die Umgebung und kann sich viel besser in die Situation hineinversetzen. Die Texte sieht man allerdings nicht immer sofort, sondern manchmal erst wenn man ein entsprechendes Foto anklickt.

Aber weiter auf unserer Kreuzfahrt im Indischen Ozean. Scrollt man nach unten, so gelangt man nacheinander zu weiteren „Sehnsuchtsorten“, also den übrigen Reisezielen. Die Städte werden zu Beginn jeweils kurz beschrieben, dann folgen die Fotos. Je nach Ort sind das mal mehr und mal weniger. In Anbetracht der Tatsache, dass es das Portal erst seit wenigen Wochen gibt, ist das Bilder-Repertoire allerdings beeindruckend. Und schließlich können alle Nutzer auch ihre eigenen Fotos hochladen und dazu beitragen, das digitale Album zu füllen.

Wie das Hochladen funktioniert, habe ich mir als nächstes angeschaut. An verschiedenen Stellen schlägt wegträumen.de mir vor, ein Bild hinzuzufügen. Zum Beispiel über den Reiter „Sehnsuchtsorte“, über den man übrigens auch unabhängig von Kreuzfahrtrouten einen beliebigen Ort erkunden kann. Ein Klick auf „Bild hinzufügen“ verrät: Dafür muss ich mich registrieren. Die Anmeldung erfolgt dabei ganz unkompliziert, kostenlos und wie man es von anderen Seiten gewohnt ist. Daten eingeben, Mail bestätigen, fertig. Auch der Hochlade-Vorgang ist leicht verständlich und intuitiv, erfordert allerdings etwas Zeit um alle Informationen einzutragen. Abgefragt werden Aufnahmeort, Titel, Zeitpunkt und eine Beschreibung. Je nachdem wie lange die Reise schon her ist, muss man an dieser Stelle ziemlich tief in den eigenen Erinnerungen graben. Anschließend wird das Bild hochgeladen und ist auch gleich für alle sichtbar, es ist also keine vorab-Überprüfung erforderlich.

Unter dem Reiter „Weltkarte“ kann man jetzt genau sehen welche und wie viele Länder man selbst schon bereist hat, beziehungsweise natürlich nur jene, zu denen man Fotos hochgeladen hat. Jeder kennt Scratch Maps, auf denen man die bereisten Länder freirubbeln kann: wegträumen.de kann das mindestens so gut und mit einem Klick kommt man auch noch zu den entsprechenden Fotos. Die Plattform eignet sich also nicht nur zum 'Im Fernweh schwelgen', sondern kann gleichzeitig auch als digitales Reisetagebuch aufwarten. Zu beachten ist dabei allerdings, dass hochgeladene Bilder für alle Besucher:innen sichtbar sind und, dass EURESAreisen die Fotos auch für eigene Zwecke verwenden darf.

Alles in allem, macht es wegträumen.de den Nutzern und Nutzerinnen leicht, eine Vielzahl von Orten zu entdecken. Die kurzen Beschreibungen bringen außerdem eine persönliche Note, die die Reise-Impressionen sehr viel attraktiver macht, als die schnöden Ergebnisse der nächsten Suchmaschine. Wenn man einmal angefangen hat, bekommt man zudem große Lust all seine vergangenen Urlaubsziele einzutragen und mit Fotos zu versehen. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man ja auch ein unerwartetes neues Traumziel – die nächste Reise kommt bestimmt.​



