Wissen zum Klimawandel

Page Content

​Unter dem Titel „#LecturesForFuture – Klimawandel in den (Weit)Blick nehmen“ wird es auch im Sommersemester bei acht Vorträgen um Themen rund um den Klimawandel gehen. Die Scientists for Future Trier organisieren die Online-Vortragsreihe. Sie knüpfen damit an ihr Veranstaltungsformat im Wintersemester an. In der Regionalgruppe der Klimaschutzbewegung haben sich Forschende und Mitarbeitende der Trierer Universität und Hochschule sowie der Cusanus-Hochschule Bernkastel-Kues zusammengeschlossen. Die Teilnahme an den Vorträgen, die im Rahmen der Wissenschaftlichen Weiterbildungen der Universität Trier „Open University“ stattfinden, ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist über ein Online-Formular erforderlich.

An den acht Mittwochabenden bis Juli 2021 wird es um verschiedene Themen gehen: Klima-Geoengineering, nachhaltige Entwicklungspfade in der Textil- und Modeindustrie, planetare Veränderungen im Anthropozän, philosophische Herausforderungen des Klimawandels, Klimaklagen und juristischen Dilemmata, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Rolle von Unternehmen für die sozialökologische Transformation und Biodiversitätsverlust als das ‚andere' globale Umweltproblem.

Auch im zweiten Teil der #LecturesForFuture Reihe steht der interdisziplinären Ansatz im Mittelpunkt, denn Fragen nach Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels sind komplex. Die Vortragenden kommen nicht nur aus den Umwelt- und Raumwissenschaften, sondern beispielsweise auch aus Philosophie, Modedesign, Politikwissenschaft oder Rechtwissenschaft. Gemeinsam mit den Teilnehmenden sollen gegenwärtige Probleme diskutiert und über Lösungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Eingeladen sind alle Interessierten jeden Alters.

Mehr Infos: www.weiterbildung.uni-trier.de

​

Details



#LecturesForFuture – Klimawandel in den (Weit)Blick nehmen

Datum: 14.04.2021–14.07.2021, 8 Termine, mittwochs 18–20 Uhr

Ort: Online-Vortragsreihe

Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos

Anmeldung: Erforderlich über ein Online-Formular

Mail: lecturesforfuturetrier@gmail.com



Programm



Mittwoch, 14. April 2021

Dr. Stefan Schäfer, Politikwissenschaft/Sienc and Technology Studies:

Klima-Geoengineering als Antwort auf die Klimakrise?

Mittwoch, 21. April 2021

Sina Steidinger, Modedesign/Sustainability Management in Textiles:

Wie kann Kleidung das Klima schonen?

Mittwoch, 5. Mai 2021

Prof. Dr. Heide Bradl, Umweltplanung/-technik - FR Verfahrenstechnik:

Willkommen im Anthropozän - Klimawandel aus geologischer Sicht

Mittwoch, 19. Mai 2021

Dr. Susanne Mantel, Praktische Philosophie:

Klimawandel als ethische Herausforderung

Mittwoch, 02. Juni 2021

Prof. Dr. Birgit Peters, Öffentliches Recht/Völkerrecht und Europarecht

Klimaschutz als Menschenrechtsfrage - zu den jüngsten Klagen vor internationalen und europäischen Gerichten

Mittwoch, 16. Juni 2021

Prof. Dr. Helge Gresch, Biologie Didaktik

Der Klimawandel - Perspektiven von Jugendlichen und Herausforderungen für eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Mittwoch, 30. Juni 2021

Prof. Dr. Lars Hochmann, Plurale Ökonomie

Unternehmen als Akteure des Wandels

Mittwoch, 14. Juli 2021

Prof. Dr. Stefan Stoll, Interdisziplinärer Umweltschutz

Biodiversitätsverlust - das andere globale Umweltproblem







Foto: Pexels / Markus Spiske