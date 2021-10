Vollsperrung auf der K1 zwischen Euren und Herresthal

Page Content

​Im Zuge der Böschungssanierungen an den Kreisstraßen K1, K2 und K3 wird die K1 zwischen Euren und Herresthal (Herresthaler Straße) ab Montag, 11. Oktober, voll gesperrt. Hierbei handelt es sich um den größten Bauabschnitt, bei dem mehrere Stellen abgesichert werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November. Die Sanierung an der K2 zwischen Zewen und Herresthal (Waldstraße) kann eine Woche früher als geplant, zum 10. Oktober, abgeschlossen werden. An den Kreisstraßen können die Bauarbeiten aufgrund der geringen Straßenbreite nur unter Sperrung für den Verkehr ausgeführt werden. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten an den einzelnen Kreisstraßen erfolgt nacheinander, sodass gleichzeitige Sperrungen mehrerer Straßen nicht erforderlich sind. Die letzte Vollsperrung der K3 wird rechtzeitig bekannt gegeben.​