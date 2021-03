Page Content

​Das von der 16-jährigen Marie Grundhöfer aus Konz eingesungene Lied „Endlich wieder spielen“ ist eine Cover-Version des Songs „Das Spiel“ von Annett Louisan. Dessen Refrain „Ich will doch nur spielen“ beschreibt die Stimmung vieler Amateursportler so gut, dass das Start-up Total Fansports auf die Idee kam, das 2004 erschienene Lied umzuformulieren. Passend zum Cover-Song hat das Saarburger Unternehmen ein Musikvideo produziert, das unter www.vereinsticket.de/wieder-spielen zu sehen ist.

In der ersten Strophe werden Erinnerungen an ein spannendes Fußballspiel wach und die Sängerin bekennt, dass ihr die stimmungsvollen Momente als jubelnde Zuschauerin fehlen. In Strophe zwei wird klar, dass die „Leere auf dem Platz“ durch Videospiele nicht wettgemacht werden kann und große und kleine Sportler momentan nicht ausgelastet sind. Um endlich wieder ein Spiel zu sehen, ziehe die Sängerin gerne eine Maske an und halte Abstand zu anderen Zuschauern. In der dritten und letzten Strophe macht sie ihren größten Wunsch nochmal deutlich und appelliert an die Politik, den Sport und das Vereinsleben wieder zuzulassen.

„Das ist ein Wunsch, den viele Vereinsvertreter teilen, wie ich aus zahlreichen Gesprächen mit Ehrenamtlichen weiß“, sagt Fußball-Schiedsrichter und Total Fansports Geschäftsführer Gregor Demmer (31). „Neben der Freude am Spiel sprechen auch wirtschaftliche Gründe für einen baldigen Restart des Amateur- und Breitensports“, so Demmer weiter. Laut einer Umfrage der Deutschen Sporthochschule in Köln unter mehr als 20.000 Sportvereinen haben 44 Prozent mit Mitgliederrückgängen zu kämpfen. Noch dramatischer sind die Zukunftsaussichten: 52,4 Prozent der Amateur- und Breitensportvereine in Deutschland erwarten der Umfrage zufolge in den kommenden zwölf Monaten eine existenzbedrohliche Lage. Je länger der Lockdown andauere, desto schlimmer werde die Situation.

Während noch unklar ist, wann genau Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder starten, steht fest: Wenn es wieder losgeht, müssen die Vereine die Hygieneauflagen der deutschen Sportverbände sowie die Corona-Verordnungen der Länder befolgen. Dabei kann zum Beispiel das kostenfreie Zuschauermanagement-System Vereinsticket.de helfen, das die Total Fansports GmbH speziell für Vereine im Breitensport entwickelt hat.

Foto: Total Fansports GmbH