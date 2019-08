Page Content

Wie bereits in den letzten Jahren, findet auch in diesem Sommer das Tufa Open-Air-Kino statt. Unter dem Leitsatz „Einfach​ gute Filme“ wird jeden Mittwoch im August nach Einbruch der Dunkelheit ein Film im Hof der Tufa gezeigt. Bei schlechtem Wetter findet der Kino-Abend im großen Saal statt.



Am kommenden Mittwoch beginnt die Reihe mit Wildes Herz, der Doku über den Feine Sahne Fischfilet-Frontmann Jan „Monchi“ Gorkow. Die Band aus Mecklenburg-Vorpommern ist heute eine der erfolgreichsten Punkbands in Deutschland und in den Augen des Staates „Vorpommerns gefährlichste Band“. Den sechs Mitgliedern Monchi, Olaf, Christoph, Kai, Köbi und Max geht es vor allem darum, ein deutliches Zeichen zu setzen gegen Nazis und Rechtspopulismus, genauso wie gegen den Leerstand und Wendeverliererfrust in ihrer ostdeutschen Heimat. Oder wie es die Badische Zeitung ausdrückte: „'Wildes Herz' ist nicht zuletzt ein Dokument konkreter Antifa-Arbeit vor Ort und hat darin den Charakter eines angesichts der politischen Großwetterlage so notwendigen wie dringlichen Appells. Oder, wie Monchi es ausdrückt: ‚Den Arsch hochkriegen, Loide!'“

Der nächste Kino-Abend am 14. August vollzieht eine inhaltliche 180 Grad-Wendung und übergibt die Bühne an den französischen Film Der Flohmarkt von Madame Claire: Die in einem kleinen französischen Dorf lebende Madame Claire (Catherine Deneuve) wacht eines Tages auf und ist überzeugt davon, dass heute ihr letzter Tag auf Erden sei. Sie beschließt, ihr gesamtes Hab und Gut im Garten ihres großzügigen Landhauses zu verkaufen, von wertvollen Uhren, lieb gewonnenen Antiquitäten bis hin zu handgefertigten Unikaten. Mit jeder erwachenden Erinnerung begegnet Claire nicht nur einem Echo ihrer Jugend und ihrer Liebhaber, sondern tragischen Geheimnissen, unausgesprochenen Differenzen und alten Familiendramen, die erneut zum Leben erweckt werden.

Am 21. August geht es weiter mit Stan & Ollie, einer „an den historischen Tatsachen orientierten Filmbiografie“ (Filmdienst) über das einst beliebte Komiker-Duo Stan Laurel (Steve Coogan)​ und Oliver Hardy (John C. Reilly). Die Beiden machen sich auf zu einer letzten Theater-Tour durch Großbritannien, werden zu Beginn jedoch mit enttäuschend leeren Zuschauerräumen​ konfrontiert. Doch durch ihr Talent, sich immer wieder gegenseitig zum Lachen zu bringen, beginnt der Funke auf ihr Publikum überzuspringen. Es gelingt ihnen, alte Fans zurückzugewinnen und neue zu begeistern: Die Tour wird zum einem Riesenerfolg. Doch die Gespenster ihrer Vergangenheit holen sie ein und stellen Stan und Ollies Freundschaft auf eine Bewährungsprobe.

Die deutsche Komödie 25 km/h läuft am letzten Kino-Abend, dem 28. August, im Tufa-Hof. Im Film treffen sich die beiden Brüder Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) nach 30 Jahren auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Beide haben sich zunäch​st wenig zu sagen: Georg, der Tischler geworden ist und seinen Vater bis zuletzt gepflegt hat, und der weitgereiste Top-Manager Christian, der nach Jahrzehnten erstmalig zurück in die Heimat kommt. Doch nach einer durchwachten Nacht mit reichlich Alkohol beginnt die Annäherung: Beide beschließen, endlich die Deutschland-Tour zu machen, von der sie mit 16 immer geträumt haben – und zwar mit dem Mofa. Völlig betrunken brechen sie noch in derselben Nacht auf. Trotz einsetzendem Kater und der Erkenntnis, dass sich eine solche Tour mit über 40 recht unbequem gestaltet, fahren sie unermüdlich weiter. Die Brüder erkennen nach und nach, dass es bei ihrem Trip nicht alleine darum geht, einmal quer durch Deutschland zu fahren, sondern den Weg zurück zueinander zu finden.





Alle Termine im Überblick:



07.08.2019, ca. 21:30 Uhr: Wildes Herz (FSK 12)

14.08.2019, ca. 21:15 Uhr: Der Flohmarkt von Madame Claire (FSK 0)

21.08.2019, ca. 21:00 Uhr: Stan & Ollie (FSK 0)



28.08.2019, ca. 21:00 Uhr: 25 km/h (FSK 6)







Tickets:



Vorverkauf: 7,00 Euro



Abendkasse: 8,00 Euro









Foto​​: Wildes Herz,​​ zVg: Tuchfabrik