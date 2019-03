Darsteller*innen gesucht!

Page Content

Das erste TUFA-Musical entstand bereits 2008 mit dem Ziel, Jugendlichen die Freude am Theater zu vermitteln. Unter der musikalischen Leitung von Dominik Nieß und der Regie von Stephan Vanecek stehen seitdem jedes Jahr rund 40 Darsteller auf der Bühne. Mit dabei ist auch immer Katharina Scherer als Vocalcoach und Angelika Bucks als Choreografin. Begleitet wird das Ensemble vom TUFA-Orchester, das sich je nach Produktion neu zusammensetzt.

Das diesjährige Musical trägt den Titel 9 to 5 und basiert auf dem gleichnamigen Film aus den 80ern. Dolly Parton lieferte zu dem Stück über Freundschaft und Gleichberechtigung die passende Musik und die Songtexte. Es handelt von drei gestressten Kolleginnen, die einen Plan gegen ihren sexistischen und niederträchtigen Chef schmieden. Mit vielen Wendungen und Überraschungen leben Violet, Judy und Doralee ihre wildesten Fantasien aus.

Es sind keine Vorkenntnisse im Bereich Schauspiel, Gesang oder Tanz nötig, aber selbstverständlich gerne gesehen. In verschiedenen Workshops und Proben wird das Stück gemeinsam erarbeitet, das am 13. September 2019 in der Tufa Premiere feiern wird. Auch Interessierte, die hinter den Kulissen - zum Beispiel in der Maske - mitwirken möchten, bekommen hier die Gelegenheit dazu.

Wer gerne Teil dieses provokanten, witzigen und romantischen Musicals sein möchte, kommt diesen Sonntag um 18:00 Uhr in die Tufa zur ersten Info-Veranstaltung. Jede*r ab 16 Jahren ist herzlich willkommen!