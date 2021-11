Türchenjäger werden und Preise gewinnen

Page Content

​Durch den Kauf einer der limitierten 1000 Kalender stärkt jeder Käufer und jede Käuferin den Verein und hat neben der leckeren Lindt Schokolade die Chance Preise im Wert von mehr als 4000 Euro zu gewinnen. Doch damit nicht genug: Wie im Vorjahr werden auch die Unternehmen im Umfeld des Vereins gestärkt, bei denen Gewinner*innen Ihre Gutscheine im Weihnachtsgeschäft einlösen können. Die zu gewinnenden Preise reichen dabei von Verzehrgutscheinen in verschiedenen regionalen Gastronomiebetrieben über Warengutscheine zahlreicher Geschäfte, Fanartikel und vieles mehr, bis hin zu unserem Top-Preisen wie Jahreskarten oder unterschriebenen Trikots.

„Nach dem Erfolg der Kalender im vergangenen Jahr war es uns ein großes Anliegen, dieses Jahr wieder eine solche Aktion zu starten und sogar noch weiterzuentwickeln“, berichtet SVE-Geschäftsstellenleiter Björn Berens und ergänzt: „Dass wir dazu wieder auf zahlreiche Unternehmen im Umfeld des Vereins zählen können, die sich mit Preisen beteiligen, zeigt wieder einmal den großen Zusammenhalt bei Eintracht-Trier.“

Jeder Kalender hat 24 Türchen mit Lindt Schokolade und besitzt zudem einen eigenen Gewinncode. Dieser ist auf der Rückseite platziert. Die Preise, die es jeden Tag hinter den Türchen zu gewinnen gibt, werden durchgehend auf der Homepage und den sozialen Medien der Eintracht präsentiert und die Gewinner*innen bekanntgegeben.

Eintreffen werden die Waren Mitte November, um Sie danach direkt an alle Besteller*innen zu versenden. Die Kalender sind (solange der Vorrat reicht) im SVE-Onlineshop, der Geschäftsstelle​ oder beim Heimspiel am 24. November gegen Emmelshausen am Fanshop für den Preis von 11,95 Euro zu erwerben. Berens empfiehlt abschließend: „Der Kalender eignet sich auch für Nicht-Fußballfans als Geschenk, oder auch für Unternehmen, die Ihren Mitarbeitern in der Adventszeit etwas Gutes tun möchten.“