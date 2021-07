TrierPop-Festival trifft Hochwasserhilfe

Page Content

​Das Veranstaltungsteam teilt mit:

"Wir haben lange überlegt, ob man unter dem Eindruck der Bilder die Veranstaltungen beim Arena Open Air Sommer stattfinden lassen kann. Jedoch haben wir entschieden, dass eine Absage nicht das richtige Signal gewesen wäre. Stattdessen wollen wir mit unserer Reichweite und den Möglichkeiten vor Ort versuchen etwas zur Verbesserung der Situation der Betroffenen beizutragen. Deshalb werden die Einnahmen des TrierPop-Festival mit den Bands Graustufe West, Schatzi und straws für die Opfer der Flutkatastrophe gespendet. Zu den Ticketeinnahmen werden wir am Abend selbst noch Spendenboxen aufstellen."

"Wir wünschen den Betroffenen nur das Beste und hoffen, dass wir mit unserer Unterstützung einen kleinen Beitrag dazu leisten können", erklärt Popp Concerts Geschäftsführer Oliver Thome. Arnd Landwehr von der MVG Trier ergänzt: "Wir stehen voller Solidarität zu den Menschen unserer Region und wollen gemeinsam mit vielen Gästen am Samstag eine ordentliche Summe zusammenbringen."Tickets für das Konzert am kommenden Samstag, den 24. Juli 2021 gibt es unter www.kartenvorverkauf-trier.de und www.arena-trier.de , sowie in den Ticketshops von Kartenvorverkauf Trier in der Fleischstraße und der Arena Trier.







Foto: Veranstalter