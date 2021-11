Graben und forschen

Page Content

Foto: Juliane Klein​

Street Art ist gleich im dreifachen Sinne unterirdisch: Sie findet sich häufig in Unterführungen und Souterrains im öffentlichen Raum, durfte lange Zeit nur heimlich - also im Untergrund - ausgeübt werden und wird von vielen Menschen als hässliche Schmiererei abgetan. Dabei haben Graffiti deutlich mehr zu bieten als alleinstehende Tags, wie die Kürzel der Street Artists genannt werden. Von großformatigen Wandbildern (Murals), im Vorbeigehen angebrachten Aufklebern mit politischen oder gesellschaftskritischen Aussagen (Stickern) bis zumeist einfarbig aufgesprühten Schablonenmotiven (Stencils) - auch in Trier hat die Street Art ganz unterschiedliche Ausformungen. Bei einem Rundgang abseits der typischen Touristenrouten erforscht Juliane Klein mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diese Kunstform und will dabei auch Diskussionen über fertige und wünschenswerte Formen dieser Kunstform anregen.

In seiner Wichtigkeit unangefochten auf Platz 1 liegt in Trier das UNESCO-Welterbe, das sich auf beeindruckende Weise oberirdisch zu erkennen gibt, aber auch im Untergrund spannende und seltene Einblicke in das Leben vor rund 1800 Jahren liefert. Archäologen und Gästeführer*innen nehmen interessierte Gruppen auf eine Reise durch die Zeit: in und unter das Amphitheater, wo ein hölzerner Fahrstuhl dereinst für Furore sorgte, unter den antiken Thronsaal der Römischen Kaiser, aber auch in die Grabungen unter der Dom-Information, wo sich nicht nur die Reste eines frühen christlichen Versammlungsraums aus dem Ende des 3. Jahrhunderts erhalten haben, sondern auch eine antike Heizungsanlage und ein spätmittelalterlicher/frühneuzeitlicher Stadtbachkanal.

Was sich von den jüngsten literarischen Neuerscheinungen erhalten wird? Der bekannte Buchblogger Florian Valerius weiß es. Auf Einladung der City-Initiative ist er im Frankenturm zu Gast und schmökert mit seinen Gästen in seinen persönlichen Erzählschätzen der vergangenen Jahre: mal spannend, mal entspannend, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Und wer noch mehr vorgelesen bekommen möchte, der besucht Joya Ghosh und Angela Händel im Keller der Vereinigten Hospitien. Entspannen können hier jedoch nur Menschen mit starken Nerven, denn in dem Programm „Finstere Seelen“ geht es um grausame Herrscher, wilde Werwölfe und gruselige Stadtgeister, die in Trier, an der Mosel, im Hunsrück und in der Eifel ihr Unwesen getrieben haben - und es vielleicht ja noch bis heute tun.

Zwar enden die „Trierer Unterwelten“ am 20. November, doch einen letzten Schlusspunkt setzt die Galerie Netzwerk noch eine Woche später, am 27. November. Bei der Finissage zum Ausstellungsprojekt „Trierer Unterwelten“ präsentiert sich eine reichhaltige Auswahl an künstlerischen Interpretationen dunkler und obskurer Räume. Auch wer bei der Eröffnung der Foto-Ausstellung dabei war, wird hier viel Neues entdecken, denn während der Laufzeit des Festivals kamen zahlreiche Aufnahmen fotografierender Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher hinzu.



Für fast alle Termine gibt es Karten unter www.ticket-regional.de sowie an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen. Bei manchen Veranstaltungen ist der Eintritt frei oder eine Voranmeldung vonnöten, teilweise sind Karten nur noch an der Abendkasse erhältlich. Mehr Informationen zum Ticketing, Preisen und Zeiten gibt es unter www.trierer-unterwelten.de.







Tickets gibt es noch für folgende Veranstaltungen:



Freitag. 12. November

Joya Ghosh & Friends – Finstere Seelen – wenn es Nacht wird in Trier (und anderswo)

Szenische Kostümlesung mit Musik



18:00 Uhr – Bischöfliche Weingüter Trier



Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen







Montag, 15. November

Juliane Klein – Street Art in Trier

Klassische Führung



15:00 Uhr – Treffpunkt: Fahrradgarage an der Porta Nigra



Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen







Mittwoch, 17. November

Rheinisches Landesmuseum Trier – Führung durch das Amphitheater

Klassische Führung

14:00 Uhr – Amphitheater

Tickets nach Anmeldung unter Tel. 0651/9774-0

Joya Ghosh & Friends – Finstere Seelen – wenn es Nacht wird in Trier (und anderswo)

Szenische Kostümlesung mit Musik

18:00 Uhr – Bischöfliche Weingüter Trier

Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen

Frosch Kultur e.V. – Das Verhör des Lukullus

Groteske nach Bertolt Brecht mit lukullischen Leckerbissen

19:30 Uhr – Restaurant „Zum Domstein“

Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen

Rolf Mayer – Von Revolution zu Revolution – Trier in den Jahren 1789 bis 1848

Musikalisch-kurzweiliger Vortrag

19:30 Uhr – Krämerei, Neustraße 29

Eintritt frei,​ Anmeldung ab 15 Uhr des Veranstaltungstages in der Krämerei unter 0651/966 35 34 7.





​Donnerstag, 18. November

Juliane Klein – Street Art in Trier

Klassische Führung

15:00 Uhr – Treffpunkt: Fahrradgarage an der Porta Nigra

Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen

Joya Ghosh & Friends – Finstere Seelen – wenn es Nacht wird in Trier (und anderswo)

Szenische Kostümlesung mit Musik

18:00 Uhr – Bischöfliche Weingüter Trier

Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen

TUFA Tanz e.V. – Orpheus

Tanztheater

20:00 Uhr – Thermen am Viehmarkt

Resttickets nur noch an der Abendkasse





Freitag, 19. November

Die Trierer Hautzen – Bier in Trier

Führung mit Verkostung und Brauereibesichtigung

16:00 Uhr – Treffpunkt Tourist-Information Trier

Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen



City-Initiative e.V. – Florian Valerius liest…

Lesung

18:00 Uhr – Frankenturm, Dietrichstraße

Eintritt frei, kostenlose Tickets zur Platzreservierung aber nötig unter www.ticket-regional.de​



TUFA Tanz e.V. – Orpheus

Tanztheater

20:00 Uhr – Thermen am Viehmarkt

Resttickets nur noch an der Abendkasse





Samstag, 20. November



Dom-Information: Führung durch die Ausgrabungen unter der Dom-Information

Klassische Führung

11:00 Uhr – Ausgrabungen unter der Dom-Information

Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen

Die Trierer Hautzen – Bier in Trier

Führung mit Verkostung und Brauereibesichtigung

13:00 Uhr – Treffpunkt Tourist-Information Trier

Tickets über www.ticket-regional.de und an allen bekannten VVK-Stellen



TUFA Tanz e.V. – Orpheus



Tanztheater

20:00 Uhr – Thermen am Viehmarkt

Resttickets nur noch an der Abendkasse





Samstag, 27. November

Galerie Netzwerk e.V. – Finissage zum Ausstellungsprojekt „Trierer Unterwelten“

Fotografische Ausstellung

17:00 Uhr – Galerie Netzwerk, Neustraße 10

Eintritt frei, keine vorherige Anmeldung nötig