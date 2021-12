Hochstimmung in den „Trierer Unterwelten“

HTML-Teaser

​​Die diesjährige Premiere der „Trierer Unterwelten“, die von der TTM in Zusammenarbeit mit der Stadt Trier organisiert wurde, war ein voller Erfolg. Die „Unterwelten“ endeten am vergangenen Samstag, 27. November, mit einer Finissage der Fotoausstellung zum Festival in der Galerie Netzwerk.