Lesungen, Stadtführung, Workshop und vieles mehr

​Am 19. und 20. November steht zum dritten Mal das Kulturgut „Buch“ im Fokus der familienfreundlichen Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt. TRIER LIEST inspiriert, macht neugierig und belegt, dass Lesen wie kaum etwas anderes verbindet. Mehr denn je passt hierzu das diesjährige Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“ des Bundesweiten Vorlesetags. Es bedeutet einfach Vorfreude auf zwei Tage voller Lesebegeisterung für kleine und große Bücherwürmer!



Die City-Initiative Trier e.V. (CIT) nimmt den Bundesweiten Vorlesetag einmal mehr zum Anlass, die familienfreundliche Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt ein Wochenende lang unter dem Motto „TRIER LIEST“ zu präsentieren. Ob mit einer Stadtführung „Unser sagenhaftes Trier“ oder bei einem Schreibworkshop der Sehnsuchtswerkstatt, die Trierer City lädt alle Interessierten herzlich ein.

Im Rahmen des Festivals „Trierer Unterwelten“ präsentiert die CIT am 19. November um 18 Uhr den deutschlandweit bekannten Buchhändler und Blogger Florian Valerius, alias @literarischernerd. Er hat die besten, interessantesten und spannendsten Titel dieser Buchsaison erlesen und stellt diese im lockeren Gespräch im Frankenturm vor. Voranmeldung erforderlich unter www.ticket-regional.de!



Auch die CIT-Mitgliedsbetriebe stellen sich in den Dienst der Literatur, bieten eine Kinderbuch-Lesung, Lesevergnügen in den Ruhezonen der Geschäftsräume, passende Verkaufsaktionen und vieles mehr. Die Partner-Buchhandlungen laden zum Entdecken von Neuerscheinungen und Schmökern in aktuellen Buchtipps ein. Die Teilnahme an allen TRIER LIEST-Angeboten ist kostenlos! Weitere Informationen zum Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt es ab sofort auch unter www.treffpunkt-trier.de.





AUFGEPASST: Die CIT erfüllt Bücherwünsche!

Pünktlich zum Start von TRIER LIEST startet die City-Initiative Trier e.V. auch in diesem Jahr wieder eine tolle Buch-Wunschzettel-Aktion. Die Teilnahmebedingungen für diese vorweihnachtliche Geschenk-Aktion sind denkbar einfach. Mitmachen können alle Kids und Jugendliche bis 18 Jahre: Einfach den Buch-Wunschzettel vollständig ausfüllen und per Post oder E-Mail an die Geschäftsstelle der CIT senden. Den Buch-Wunschzettel findet man ab 19.11.2021 unter www.treffpunkt-trier.de

Einsendeschluss ist der 06. Dezember 2021. Unter allen Einsendungen werden 25 Bücherwünsche ausgelost und die Gewinner erhalten Ihren Buchwunsch pünktlich für den weihnachtlichen Gabentisch. Die CIT freut sich auf zahlreiche Einsendungen und wünscht schon jetzt viel Glück!