Ein Stück Geschichte hautnah und in Farbe

Page Content

​Jackson schuf ein authentisches Kinoerlebnis, indem er historisches Filmmaterial unter Verwendung modernster Technik restaurierte, kolorierte und mithilfe von 3-D-Technologie konvertierte. Die Auswahl der Szenen erfolgte aus hunderten Stunden Originalmaterial aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Zugriff darauf erhielt Jackson in den Archiven des britischen Imperial War Museum (IWM). Die einzigen Begleitkommentare stammen von Veteranen des Ersten Weltkriegs und wurden ebenso mühsam und sorgfältig aus über 600 Stunden Interviews aus den Archiven des BBC und des IWM ausgewählt.

Die tagtäglichen Erlebnisse der Soldaten werden realistisch ins Bild gesetzt und zeigen die Realität des Kriegs für diejenigen, die an der Front kämpften: ihre Haltung zum Konflikt, die Kameradschaft und das Bedürfnis nach Humor inmitten des Grauens, den Alltag in den Schützengräben und das Leben der Soldaten in Ruhephasen.

Für Jackson sei es der persönlichste Film bisher, da sein Großvater im Ersten Weltkrieg kämpfte. Er sah in dem Film die Möglichkeit etwas über die Erfahrungen seines Großvaters zu lernen und hofft, dass der Film jüngere Menschen dazu inspiriert, sich über ihre eigene Familie und deren Geschichte im Krieg zu informieren. Laut ihm ist das eine Frage, über die viele junge Leute heute nicht einmal mehr ​nachdenken.

They Shall Not Grow Old läuft ab heute Abend 20:00 Uhr im Broadway, alle weiteren Spielzeiten gibt es hier.





Foto: Warner Bros.