Zurück im Großen Haus des Theaters Trier

​Am 4. September findet die Premiere der Wiederaufnahme „Die Hochzeit des Figaro“ statt. Nachdem die Oper am 25. Januar 2020 bereits nach wenigen Vorstellungen aufgrund des ersten Corona-Lockdowns eingestellt werden musste, ist die Freude groß, dass Mozarts Meisterwerk nun endlich wieder gezeigt werden kann. Zudem markiert die Wiederaufnahme auch die Rückkehr in das Große Haus des Theaters Trier, das Herzstück des Hauses, dass so lange nicht mehr bespielt werden konnte.



Darum gehts:​



Der findige Figaro, vor einigen Jahren Barbier des Grafen Almaviva und nun sein Kammerdiener, möchte Susanna, die Zofe der Gräfin, heiraten. Figaro selbst hatte Graf und Gräfin zusammengebracht, doch nun stellt Graf Almaviva Susanna nach und versucht, das alte „Recht der ersten Nacht“ durchzusetzen. Die Gräfin will zwar ihren Mann zurückgewinnen, gerät aber gleichzeitig in Versuchung, dem ungestümen Werben des jungen Cherubino nachzugeben. Dazu kommen Bartolo, der frühere Ziehvater der Gräfin, und seine damalige Haushälterin Marcellina, die alte Rechnungen und Schulden beglichen haben wollen. Ein „toller Tag“ voller vertauschter Kleider, Intrigen und Versteckspiele lässt den Grafen erkennen, dass die Welt aus den Fugen scheint...​



Musikalische Leitung: GMD Jochem Hochstenbach

Inszenierung: Jean-Claude Berutti

Bühne: Rudy Sabounghi

Kostüme: Jeanny Kratochwil

Choreografie: Joe Monaghan

Dramaturgie: Malte Kühn

Mit: Einat Aronstein, Arminia Friebe, Janja Vuletic, Silja Schindler, Noriko Kaneko, Roman Ialcic, Carl Rumstadt, Karsten Schröter, Derek Rue, Marc Kugel

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Es gelten die aktuellen Corona-Bedingungen. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Ein offizieller Nachweis eines negativen COVID-19-Tests, der nicht älter als 24 Stunden ist, ist zur Vorstellung mitzubringen. Der Nachweis der vollständigen Impfung vor mindestens 14 Tagen sowie der Nachweis einer Genesung, die nicht länger als 6 Monate zurückliegt, ersetzt das negative Testergebnis.



Wiederaufnahme: Samstag 04.09.2021 19:30 Uhr

Weitere Termine:

Mittwoch 15.09.2021 19:30 Uhr

Dienstag 28.09.2021 19:30 Uhr

Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich sowie an der Theaterkasse (Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de sowie telefonisch unter 0651 718 1818.









Foto: Martina Pipprich