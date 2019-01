Page Content

​Im Theater Trier werden in den kommenden Wochen Besucherbefragungen durchgeführt. Du spielst die Hauptrolle – so lautet der Slogan, der sich an das Publikum richtet. Das Theater möchte mit Hilfe einer quantitativen Befragung das Meinungsbild der Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren. Gestartet wurde bei der Premiere von Blue Jeans. Abgefragt werden unter anderem auf welchem Weg sich das Publikum über die Angebote des Theaters informiert, wie zufrieden sie mit den Service-Leistungen (Parksituation, Gastronomie, Kasse, ...) sind, welche Wünsche sie für die Zukunft des Theaters haben oder was ihnen am Theater nicht gefällt.

Durchgeführt wird die Befragung von Masterstudierenden im Lehramt des Moduls Fragen und Methoden geographischer Forschung im Fachbereich Raum- und Umweltwissenschaften der Universität Trier. Mit Hilfe der Ergebnisse möchte das Theater Trier seine Angebote im Sinne des Publikums weiterentwickeln und verbessern. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, im Rahmen dieser umfangreichen Publikumsbefragung ihre Erfahrungen, ihre Meinung sowie Anregungen mitzuteilen.