Kultur trotz Corona im Messepark Trier

Hundemesse 2020? Abgesagt. Tattoo Convention 2020? Abgesagt. ÖKO 2021? Abgesagt. Ihrer eigentlichen Bestimmung kann die Messehalle in den Moselauen momentan und auch wohl in den kommenden Monaten aufgrund der Corona-Auflagen nicht wirklich nachkommen. Doch die mit 2.750 qm zweitgrößte Veranstaltungshalle Triers bietet stattdessen ausreichend Platz für andere, nämlich kulturelle Veranstaltungen.

Den Auftakt hierzu macht das zeitgenössische Tanzstück „The Blind Narcissist“ des Trierer Tänzers und Choreografen Saeed Hani Möller. Es handelt von der selbstzerstörerischen Liebe eines jungen Mannes zu einem Narzissten. Diese Beziehung, in der jegliche Leidenschaft eines Partners nur auf die eigene Person gelenkt ist, wird unweigerlich zu einem erbarmungslosen Kampf.

Die ursprüngliche Inspiration fand Hani Möller bei der Lektüre des griechischen Mythos von Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Darüber hinaus interessieren ihn auch die aktuellen Bezüge des Themas: „Wir leben im Zeitalter des Narzissmus. Dies spiegelt sich nicht nur in der überästhetisierten Selbstdarstellung von Menschen in den sozialen Netzwerken wider, sondern auch in der aktuell hohen Anzahl von Staatsoberhäuptern mit einer offensichtlich narzisstischen Persönlichkeitsstörung wie etwa Trump, Putin, Erdogan oder Johnson“, so der Choreograf.

Als Duettpartner für das Stück konnte Hani Möller die Ausnahmetänzer Gabriel Lawton und Robin Rohrmann gewinnen. Der Australier Gabriel Lawton absolvierte seine Ausbildung beim renommierten Boston Conservatory in den USA. Robin Rohrmann an den nicht minder hoch​​ angesehenen Rotterdam Dance Academy und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Nach zahlreichen internationalen Engagements für namhafte Choreographen wie etwa Ohad Naharin, werden die beiden Wahlberliner zum ersten Mal in Trier auf der Bühne stehen. Die Premiere findet am 22. Oktober 2020 statt - gefolgt von drei weiteren Aufführungen.

Nach „One Night Stand“ und „Dem Menschen ein Wolf“ ist „The Blind Narcissist“ bereits die dritte Zusammenarbeit des in Syrien geborenen Künstlers Saeed Hani Möller mit dem Trierer Verein menschMITmensch e.V., der insbesondere kulturelle Projekte mit und von Geflüchteten realisiert. Hani Möller setzt in seinen Produktionen nicht allein auf das Medium des Zeitgenössischen Tanzes. Vielmehr baut er darüber hinaus Elemente aus der Bildenden Kunst, der Videokunst und der Raumkunst mit in seine Choreografie ein, so dass die Aufführungen zu einem kreativen Gesamtkunstwerk werden. Für die gestalterische Umsetzung des Bühnenbilds zeichnet der freischaffende Künstler und Dozent Alexander Harry Morrison verantwortlich. In Sachen Projektions- und Kostümdesign kann Hani Möller auf das Kreativpotential der Studierenden des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Trier zählen.

Geplant war das Stück ursprünglich in der Europäischen Kunstakademie. „Allerdings hätte das für die Performance vorgesehene Atelier unter Einhaltung der coronabedingten Abstandsregeln nur für circa 30 Personen Platz geboten“, so Saeed Hani Möller. Auf der Suche nach einer Ausweichspielstätte erinnerte er sich an Karnevalsveranstaltungen im Messepark. „Die Messehalle kannte ich bisher nur von der Rosa Sitzung. Als ich sie mir dann einmal leer anschaute, sah ich das Potential für Tanzveranstaltungen. Durch ihre Größe und Höhe bietet sie den Zuschauern eine klare, sachliche Sicht auf die Tanzfläche und erlaubt zugleich den Einsatz von großflächigen Projektionen.“ Zusätzlich erhöhte sich die zulässige Zuschauerkapazität aufgrund der großen Grundfläche der Halle auf 250 Personen. „Wir​ beschränken uns jedoch auf 100 Personen pro Vorstellung, da es insbesondere bei einem Duett wichtig ist, dass die Zuschauer nicht zu weit entfernt von der Bühne sitzen“.

Die MVG Trier als Betreiberfirma des Messeparks freut sich ebenfalls über die seltene tänzerische Nutzung der Halle: „Der Messepark spielt bei uns im Hinblick auf Kulturveranstaltungen hinter der Arena und der Europahalle nur die dritte Geige. Wir sind sehr froh, dass er in diesen schwierigen Zeiten lokalen Künstlern und Vereinen eine Möglichkeit bietet, Projekte umzusetzen und stehen auch weiteren Anfragen sehr offen gegenüber“, so Arnd Landwehr, Geschäftsführer der MVG.

Tickets für die vier Aufführungen von „The Blind Narcissist" im Messepark sind bereits im Vorverkauf über Ticket Regional​ erhältlich.​