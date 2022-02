zuverlässige Tests „to Go“

Page Content

​Das Drive In Coronatest-Zentrum der Trierer Johanniter erweitert seine Öffnungszeitenzum 1. Februar: Täglich - auch am Wochenende – können Testwillige dann von 8 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz, Dasbachstraße 9, vorbeikommen, um sich professionell auf eine Infektion prüfen zulassen. Für ganz junge Kinder stehen sogenannte Lollipoptests bereit. „Die von uns zum Schnelltest verwendeten Materialien, meist der 4in1-Test von Greenspring, sind ausnahmslos vom Bundesprüfinstitut für Impfstoffe als sehr gut zuverlässig bewertet“, betont Regionalvorstand Daniel Bialas: „Auch explizit im Hinblick auf die Omicron-Variante sind die Johanniter-Tests die sensibelsten“. Sehr viele Menschen, gerade auch Eltern, seien derzeit stark verunsichert: „Wir wollen helfen, Sicherheit geben-auch im Hinblick auf noch ganz junge Kinder, die anderenorts abgewiesen werden. Bei uns gibt es keine Beschränkungen, wen wir testen –auch nicht bezüglich des Alters“. Die Trierer Johanniter mit ihrer großen Jugendhilfe und der Sozialstation-Expertise seien prädestiniert wirklich für alle Menschen da zu sein: „Mit noch mehr unserer verlässlichen Testungen, bequem und sicher durch das Autofenster, auf dem großen Parkareal, gut angebunden hinter der Trierer Agentur für Arbeit tun wir, was wir können, um mit beizutragen, die Pandemie in Schach zu halten“, sagt Bialas. Ab Dienstag, 1. Februar, ist die Johanniter-Teststation daher montags bis sonntags durchgehend von 8 bis 18 Uhr besetzt und liefert Ergebnisse binnen 15 Minuten (Achtung: NICHT an der Trierer Dienststelle, sondern auf dem Parkplatz Dasbachstraße 9!).Gekennzeichnet ist die Zufahrt zu dem großzügigen Parkplatzgelände mit dem Schild „Arena Parken“. Weiterhin bleiben die Tests terminfrei und kostenlos. Kontaktdatenerfassung bitte vorab per Imnu-App. Mehr Info: johanniter.de/trier oder Servicetelefon06403-70309718.











​Foto: Johanniter Trier