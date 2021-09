Page Content

Die Bundestagswahl 2021 mit dem Ende der „Ära Merkel“ bringt viele Fragen, spannende Themen und Neuheiten mit sich. Unter anderem auch, da rund 85.000Menschen, die in allen Angelegenheiten eine Betreuung haben, dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt an einer Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Das inklusive Wahlrecht macht es möglich. Damit wird endlich gezeigt: Jede Stimme hat den gleichen Wert.

TACHELES hat sich das, mit der neu gegründeten inklusiven Redaktion, die aus Menschen mit und ohne Beeinträchtigung besteht, zum Anlass genommen, so umfassend wie möglich über Kandidierende, Parteien und die Wahl an sich zu informieren.



Videoreihe „Politik –inklusiv erklärt!“

In Interviews haben dem Team Kandidierende der Parteien CDU, SPD, Die Grünen, Die Linke und FDP Reden und Antwort gestanden und über ihre Ziele, die Wahlprogramme ihrer Parteien und so manche persönliche Anekdote gesprochen. Fragen zur Inklusion standen im Vordergrund.





In animierten Videos erklärt das Team, wie die Wahlen überhaupt funktionieren, was sie bewirken und welche großen Parteien es gibt. Hierbei hat TACHELES Unterstützung von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz erfahren. Die Videos sind in Leichter Sprache verfasst. Das heißt, dass sie für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung geeignet sind.



Unsere Gäste und Teilnehmer Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung RLP

Sarah Scholl-Schneider, Stellv. Direktorinder Landeszentrale für politische Bildung RLP

Horst Wenner, Referent Medien und Publikationen, Landeszentrale für politische Bildung RLP

Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Andreas Steier, CDU, Direktkandidat für den Wahlkreis Trier und Trier-Saarburg

Verena Hubertz, SPD, Direktkandidatin für den Wahlkreis Trier und Trier-Saarburg

Janine Wissler, Die Linke, Spitzenkandidatin

Katrin Göring-Eckhardt, Die Grünen, Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Volker Wissing, FDP, Generalsekretär



Auf ein Gespräch mit der AfD wurde bewusst verzichtet. Als Mitunterzeichner der „Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt“ möchten TACHELES –das inklusive Medien-Team und die Lebenshilfe Trier Parteien wie der AfD keine Bühne bieten. Die Lebenshilfe Trier steht nach eigenen Angaben für eine demokratische, offene, vielfältige Gesellschaft, in der alle Menschen gleichwürdig teilhaben und Schutz erfahren –unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft, Alter, Religion oder Weltanschauung, sexueller Identität, materieller Situation, Behinderung, Beeinträchtigung, Pflegebedürftigkeit oder Krankheit. Sie sehe sich verpflichtet, allen Ideologien der Ungleichwertigkeit entschieden entgegenzutreten.

Die Grundidee, alle Spitzenkandidat:innen zu interviewen, hat sich aufgrund zahlreicher Absagen zerschlagen. Trotz sehr frühzeitiger Planung haben bis auf Janine Wissler (Die Linke) leider keine der angefragten Spitzenkandidat:innen Zeit für das Anliegen von TACHELES gefunden. Das sieht das Team als Indiz dafür, die Interessen von Menschen mit Beeinträchtigung noch stärker vertreten zu müssen.



Über TACHELES–das inklusive Medien-Team! TACHELES das inklusive Medien-Team und Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe Trier. Menschen mit und ohne kognitiver Beeinträchtigung berichten hier über ihre Sicht auf die Welt. TACHELES möchte die Öffentlichkeit für das Leben, das Wirken und die Themen von Menschen mit Beeinträchtigung sensibilisieren und für gelebte Inklusion (auch) in der Medienlandschaft werben. Das inklusive Medien-Team wurde in seiner aktuellen Form erst im April 2021 ins Leben gerufen. Es wird fünf Jahre lang von der Aktion Mensch gefördert.





Foto: Pexels / Element5



Auch Vertreter:innen der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz kommen im Rahmen der Videoreihe zu Wort. Im Videochat sprach Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. TACHELES hat mit ihm über Inklusion, digitale Barrierefreiheit und Teilhabe am Arbeitsleben gesprochen und wollte unter anderem wissen, warum Inklusion im Wahlkampf eigentlich immer nur ein Randthema ist.