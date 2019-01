Multitalent zu Gast in Luxemburg

Page Content

​​​In seiner inzwischen fast 30-jährigen Karriere ​hat Steven Wilson mit verschiedenen Band-Projekten ​über 50 Alben veröffentlicht. Sein neustes Solo-Werk To The Bone​ ist zugleich auch die bestverkaufte Platte, die das britische Multitalent bisher schuf. ​Wilson ist nicht nur ein Musiker, der eine ganze Reihe an Instrumenten beherrscht, sondern auch Produzent und Toningenieur. Am besten bekannt ist er für seine Rolle als Gründer, Sänger, Gitarrist und Songwriter der Progressive-Rock Band Porcupine Tree. Mit seinen anderen Projekten ​Bass Communion, Blackfield​, No-Man​ und Incredible Expanding Mindfuck (oft abgekürzt zu I.E.M.) bewegt der Musiker sich allerdings auch weit über die Grenzen des Progressive-Rock hinaus. ​

Im Rahmen seiner aktuellen To The Bone Tour​ bespielte Wilson ​be​​​​reits viele ausverkaufte Konzertsäle ​in Europa, Nord- und Süd-Amerika. In Zusammenarbeit mit der Rockhal Luxemburg verlost hunderttausend.de jetzt 2x2 Tickets für sein Konzert am Donnerstag, 31. Januar 2019.​​





Foto: Hajo Mueller