Page Content

​Die Mitgliederversammlung der Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG) hat Prof. Dr. Ralf Münnich zum Vorsitzenden gewählt. Der Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Trier folgt dem bisherigen Amtsinhaber Prof. Dr. Wolfgang Schmid von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. In der Deutschen Statistischen Gesellschaft sind Statistiker aller Fachrichtungen aus Wissenschaft und Praxis zusammengeschlossen.



Gleichzeitig betonte der Professor der Universität Trier, dass die Statistik und Statistiken allgemein eine wichtige Basis für Staat und Gesellschaft bilden. Die Deutsche Statistische Gesellschaft könne mit ihrer Expertise gerade auch zur besseren Bewältigung zukünftiger Krisen beitragen.

Ralf Münnich dankte seinem Vorgänger Wolfgang Schmid für die acht hervorragenden Jahre seiner Amtszeit. Schmid trat nicht erneut zur Wahl an. „Wolfgang Schmid hat die Gesellschaft modernisiert und professionalisiert. Die Jahrestagungen der Gesellschaft haben an Internationalität gewonnen. Außerdem ist es ihm gelungen, das Themenspektrum der Gesellschaft noch breiter aufzustellen, indem moderne Bereich wie Datenwissenschaften in die Ausschüsse mit aufgenommen wurden“, sagte Ralf Münnich.



Schmid selbst wies außerdem darauf hin, dass durch die Professionalisierung der Geschäftsstelle und ihrer Außendarstellung ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Gesellschaft getan wurde.



Professor Dr. Ralf Münnich

Prof. Dr. Ralf Münnich ist Leiter der Professur für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Trier. Er forscht insbesondere zur Methodik moderner Erhebungsverfahren, kleinräumigen Statistik sowie zu Mikrosimulationsmethoden. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Forschung zu Zensen, in dessen Rahmen er als Gutachter beim Bundesverfassungsgericht tätig war. In Trier leitet er den Master in angewandter Statistik und ist intensiv am Master in Data Science beteiligt.



Deutsche Statistische Gesellschaft

Die Deutsche Statistische Gesellschaft vereinigt seit über 100 Jahren Statistiker aller Fachrichtungen aus Wissenschaft und Praxis und bietet ein Forum für den Wissenstransfer und den persönlichen Austausch. Die Mitglieder sind zur einen Hälfte in Forschung und Lehre und zur anderen Hälfte in der statistischen Praxis tätig. Ein zentrales Ziel ist die Förderung des wissenschaftlichen Fortschritts in der Entwicklung statistischer Methoden und ihrer Umsetzung in die Praxis. Prof. Dr. Ralf Münnich ist Leiter der Professur für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Trier. Er forscht insbesondere zur Methodik moderner Erhebungsverfahren, kleinräumigen Statistik sowie zu Mikrosimulationsmethoden. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Forschung zu Zensen, in dessen Rahmen er als Gutachter beim Bundesverfassungsgericht tätig war. In Trier leitet er den Master in angewandter Statistik und ist intensiv am Master in Data Science beteiligt.Die Deutsche Statistische Gesellschaft vereinigt seit über 100 Jahren Statistiker aller Fachrichtungen aus Wissenschaft und Praxis und bietet ein Forum für den Wissenstransfer und den persönlichen Austausch. Die Mitglieder sind zur einen Hälfte in Forschung und Lehre und zur anderen Hälfte in der statistischen Praxis tätig. Ein zentrales Ziel ist die Förderung des wissenschaftlichen Fortschritts in der Entwicklung statistischer Methoden und ihrer Umsetzung in die Praxis.



Der neue Vorsitzende Ralf Münnich hob in seiner Antrittsrede die vielfältigen und auch die aktuellen Herausforderungen der Deutschen Statistischen Gesellschaft hervor. „Corona zeigt, wie wichtig die Darstellung und der Umgang mit statistischen Daten sind. Es ist bedauerlich, dass vor allem zu Anfang der Corona-Krise weder von der Politik noch von den Medien das große Wissen der Experten der Deutschen Statistischen Gesellschaft in Anspruch genommen wurde. Die Chancen zur Versachlichung der Informationen mit Hilfe moderner statistischer Verfahren, sowohl bei zusätzlichen Stichproben als auch insbesondere bei Analysemethoden, hat man dadurch nicht genutzt.“