Ab 16. Mai wird wieder geradelt

​Stadtradel-Jubiläum in Trier: Die Stadt Trier nimmt vom 16. Mai bis 5. Juni 2021 zum zehnten Mal an der bundesweiten Kampagne teil. Alle, die in der Stadt Trier wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, studieren oder eine Schule besuchen, können mitmachen und sich unter www.stadtradeln.de/trier registrieren.

Drei Wochen nach Beginn der Anmeldephase haben sich schon 286 Aktive in 57 Teams eingetragen. Ob sie es gemeinsam schaffen, die Rekordzahlen von 2020 noch einmal zu steigern? Im vergangenen Jahr legten 1419 Radlerinnen und Radler aus 124 Teams in nur drei Wochen insgesamt 388.412 Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

Die Online-Anmeldung für Teams und Einzelteilnehmende, die sich dann einem der Teams anschließen müssen, ist noch bis zum Starttermin am 16. Mai und darüber hinaus möglich.​