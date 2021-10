Spuren jüdischen Lebens per App entdecken

Page Content

Foto: ttm



​Lebendig und leicht zugänglich – die neue Web-App „Jüdisches​​ Leben Trier“ macht das Thema vor Ort und zu Hause erlebbar. Die Anwendung wurde von der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) in Partnerschaft mit der Stadt Trier, Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz, sowie mit der Unterstützung der Jüdischen Kultusgemeinde und des Stadtmuseums Simeonstift entwickelt. Rund 20 Orte, die mit der Geschichte und Gegenwart der Glaubensgemeinschaft in der Moselmetropole verknüpft sind, können damit individuell entdeckt werden.​​



„Seit Jahrhunderten ist die Geschichte der Glaubensgemeinschaft eng mit unserer Heimatstadt verbunden. Wir wollen zeigen wie prägend die jüdische Kultur für Trier ist. Dafür informieren wir mit der App an markanten Orten in unserer Stadt über die gemeinsame Geschichte“, erläutert Markus Nöhl, Kulturdezernent der Stadt Trier, den Hintergrund zur Entstehung der Webanwendung. Darin werden 20 Orte innerhalb der Stadt, die fußläufig zu erreichen sind, mitsamt ihrer Geschichte und Bedeutung vorgestellt.

Die Web-App, für die kein zusätzlicher Download nötig ist, macht diese Orte anhand von Fotos, Texten, Audiospuren sowie Videos sichtbar. Diese verschiedenen Ebenen ermöglichen die Informationen zu den jeweiligen Spuren nach persönlichen Vorlieben aufzunehmen. „Für uns war bei der Umsetzung der Anwendung der wesentliche Punkt, die Informationen niedrigschwellig zu vermitteln und es zu ermöglichen, dass an jedem Ort in der Stadt in die App eingestiegen werden kann“, sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM. „Ich freue mich außerdem, dass wir den Autor Jens Baumeister und Sprecher Klaus-Michael nix gewinnen kon​nten, um die Hörstücke lebendig zu gestalten.“

Deutschlandweites Jubiläum in 2021 ermöglicht Umsetzung

Die webbasierte Anwendung entstand im Rahmen des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Denn seit diesem Zeitpunkt ist die Existenz einer jüdischen Gemeinde in Deutschland dokumentiert. Anlässlich dieses Jubiläums wurden bundesweit Projekte und Veranstaltungen ins Leben gerufen, die der Verein „321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. “ gefördert hat. Dazu zählt auch die Entwicklung und Umsetzung der Web-App „Jüdisches Leben Trier“. Die App wurde von der TTM in Partnerschaft mit der Stadt Trier umgesetzt. Die technische Umsetzung sowie Programmierung hat das „Zentrum für Innovation und Weitbildung e.V.“ unter der Leitung von Marcus Haberkorn übernommen. Inhaltlich unterstützt wurde die TTM zusätzlich durch das Stadtmuseum Simeonstift Trier sowie die jüdische Kultusgemeinde Trier.

Die App ist über den folgenden Link erreichbar: www.juedisches-leben-trier.de.