Verkehrsbeschränkungen wegen Firmenlauf

Von 18 bis 21 Uhr sind folgende Straßen betroffen: Herzogenbuscherstraße, Paulinstraße, Simeonstraße, Hauptmarkt, Sternstraße, Domfreihof, Windstraße, Deworastraße, Kochstraße, Theodor- Heuss-Allee / Christophstraße, Petrusstraße und Alkuinstraße. Umleitungen sind ausgeschildert. Der Lieferverkehr in der Simeonstraße (zwischen Porta Nigra und Hauptmarkt) ist bis circa 21 Uhr nicht oder nur eingeschränkt möglich. ​Die Einbahnstraßenregelung in der Rindertanzstraße wird während des Veranstaltungszeitraums aufgehoben. Die Sperrungen werden dem Veranstaltungsverlauf entsprechend sukzessive wieder aufgehoben. Der vom Verteilerkreis in Richtung Zentrum kommende Fahrverkehr wird über die Parkstraße – Franz Georg Straße und Schöndorfer Straße umgeleitet.