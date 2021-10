Kreuzung Pellinger Straße / Pacelliufer teilweise gesperrt

Page Content

Foto: Pexels / Life of Pix



​Die Stadt beginnt am Montag, 4. Oktober, mit dem Bau einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur von der Pellinger Straße​ (B268) auf das Pacelliufer. Damit soll das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch das neue Baugebiet Castelnau / Mattheis bewältigt werden. Aufgrund der Bauarbeiten ist der Rechtsabbieger voraussichtlich drei Wochen - bis Sonntag, 24. Oktober – gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung für den Verkehr aus Richtung Pellingen nach Trier verläuft über Zum Römersprudel, Alte Pellinger Straße, Am Sandbach, Zum Pfahlweiher, Auf der Weismark und Aulstraße.

Geplant ist, dass zum Abschluss der Bauarbeiten am Wochenende 22. bis 24. Oktober die neue Fahrbahndecke aufgebracht wird. An diesen drei Tagen ist die Einfahrt von der Pellinger Straße (B 268) auf die Moseluferstraße nicht möglich. Auch die Zufahrt in Richtung Konz ist somit gesperrt.