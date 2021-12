Kleidung für die Allerkleinsten

Page Content

​Viviane Leyhausen hat ein großes Geschenkepaket im Klinikum Mutterhaus abgegeben. Mit dem Inhalt – 40 liebevoll gestaltete Päckchen – macht sie den Eltern der frühgeborenen Kinder in der Weihnachtszeit eine große Freude. Seit der Geburt ihrer beiden Kinder ist sie den Frühgeborenenstationen des Klinikums Mutterhaus eng verbunden. „Meine beiden Töchter haben hier gelegen und wir waren so froh mit dem Team, dass wir gerne Danke sagen“, erzählt Viviane Leyhausen „Seit nunmehr fünf Jahren gebe ich meinen Dank in Form der Kleidung zurück.“ Zusammen mit der kleinen Jerseyhose und dem passenden Mützchen finden die Eltern an Weihnachten auch einen handgemachten Glückbringer in ihrem Päckchen. Die kleinen Kartons hat sie von den Mitgliedern des Vereins Sternenzauber & Frühchenwunder e.V. erhalten, die die Aktion seit Jahren gerne unterstützen.













Foto: Bettina Leuchtenberg, Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen​