Theater unter freiem Himmel

Probe für "Die Abenteuer des Huckleberry Finn" (Foto: Theater Trier)​​

Der neu veröffentlichte „Corona-Perspektivplan“ des Landes Rheinland-Pfalz erlaubt es den Theatern wieder zu spielen. Das Theater Trier hat sich dafür entschieden, den Fokus auf Veranstaltungen unter freiem Himmel zu legen und somit ein höchstmögliches Maß an Sicherheit für einen entspannten Theaterbesuch in lockerer Atmosphäre zu bieten. In einer Open-Air-Saison bis zur Sommerpause können die Besucherinnen und Besucher aufregende, anregende, berührende und stets unterhaltsame Theaterabende an gleich zwei Open-Air-Spielstätten erleben.



Bereits im letzten Jahr durfte das Theater Trier mit Unterstützung der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) im Brunnenhof Freilicht-Veranstaltungen spielen. Zu diesem beliebten Ort, inmitten Triers, kehrt man auch in diesem Jahr zurück. Dazu kommt auch eine weitere – ganz neue – Spielstätte: den eigenen​ Theatergarten. An beiden Veranstaltungsorten begrüßen das Theater die Gäste an Bistrotischen, an denen sie mit Angehörigen oder Freunden Platz nehmen und einen schönen Sommerabend mit Kultur und bester Unterhaltung genießen können.

Los geht es am 2. Juni, um 19:30 Uhr im Brunnenhof mit der Premiere von „Zweifel“, einer Parabel von John Patrick Shanley. In diesem Schauspiel geht es um Zweifel an der moralischen Integrität eines Priesters und den Verdacht eines Missbrauchs. Nachdem dieser alles abstreitet, wird unerbittlich in seiner Vergangenheit gegraben. Am Donnerstag, dem 3. Juni, geht es im Theatergarten mit der Premiere von „Extrawurst“, einer Komödie von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob weiter. Darin steht ein Tennisverein vor eine Zerreißprobe, die durch die Diskussion hervorgerufen wurde, ob man für ein türkisches Vereinsmitglied einen extra Grill anschaffen sollte. Denn gläubige Muslime dürfen ihre Grillwürste bekanntlich nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen, so will es der Koran. Mit „Der Barbier von Sevilla“ steht am Freitag, 11. Juni, eine Premiere im Musiktheater auf dem Plan. Die komische Oper von Giochino Rossini kommt in einer gekürzten Fassung auf die Bühne im Brunnenhof. Ein großer Spaß mit Maskeraden, Intrigen, großen Gefühlen und Witz - nicht nur für Opern-Liebhaber, sondern für die ganze Familie. Groß und Klein kommen weiterhin bei dem Familienmusical „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ ganz auf ihre Kosten. Eine lustige und aufregende Reise mit viel Musik ab 6 Jahren nach Mark Twain im Theatergarten.

Wiederaufgenommen werden die Schauspielproduktionen „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, „Marlene“ und das englischsprachige Einpersonenstück „Orlando“. Für Konzertliebhaber gibt es gleich drei neue Konzertprogramme. Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier begrüßt die Zuhörer erneut mit „Sommerserenaden“ im Brunnenhof. Auf dem Programm stehen unter anderem Händels Feuerwerksmusik und Griegs Musik zu Peer Gynt sowie viele weitere Werke von Strauß, Fauré und Debussy. Mit dem Konzertabend „Glanz und Gloria“ werden die strahlende Klänge der gesamten Blechformation des Philharmonischen Orchesters mit den kammermusikalisch samtig-seidigen Töne eines Streichsextetts vereint. Beim Familienkonzert „Beethoven im Brunnenhof“ können die kleinen und großen Zuhörer bekannte und unbekannte Werke Beethovens auf eine neue, spannende Art entdecken und mit dem Orchester zusammen musizieren. Der Opernchor des Theaters lädt zu den „Liebesliederwalzern“ von Johannes Brahms ein und der Jugendchor zu einem ganz eigenen, ganz neuen Stück. In „Generation Z(H)ero“ singen und spielen die Mitglieder des Jugendchores des Theaters Trier in Szenen, die sie selbst geschrieben und inszeniert haben. Es geht um Themen, die sie beschäftigen und die Frage, was diese junge Generation bewegt? Was macht ihr Angst und was treibt sie an? Inwiefern steht diese Generation wirklich für Fridays for Future und wie sehen die jungen Menschen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft? Diese und andere Fragen verhandeln die Jugendlichen in Songs, Texten und Collagen und geben so einen persönlichen wie kreativen Einblick in ihre Lebenswelt.

Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Vorstellungen geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, wie sie in der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz definiert sind. Aktuelle Informationen zu den Regularien werden auf der Theater-Webseite www.theater-trier.de stetig aktualisiert.

Für alle Vorstellungen der Open-Air-Reihe gelten folgende Preise:

Normal: 20,00 Euro, ermäßigt: 12,00 Euro

Abonnentinnen und Abonnenten erhalten einen Rabatt von 20 Prozent

Der reguläre Freiverkauf startet am 22. Mai, um 13:00 Uhr. Für Abonnentinnen und Abonnenten beginnt der Vorverkauf bereits 3 Tage früher am 20. Mai, um 10:00 Uhr.



Tickets sind an der Theaterkasse sowie auf der Theater-Webseite erhältlich. Die Theaterkasse hat ab 20. Mai wieder zu den regulären Zeiten geöffnet:

Montag-Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr