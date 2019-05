Hereinspaziert!

Page Content

​Heimat ist das Thema des diesjährigen Kultursommers und Heimat und Zirkus passen besser zueinander, als man im ersten Moment denken mag. Für Zirkusleute bedeutet Heimat meist der Ort, an dem sie gerade ihr Zelt aufschlagen. Sie haben ihre Heimat immer bei sich in Form von Menschen und Geschichten. Einen Sommer lang kann sich jeder dieser aufregenden Welt von Theater, Clownerie, Domptage und Artistik anschließen und etwas Zirkusluft schnuppern.



Los geht es am 9. Juni mit der diesjährigen Eigenproduktion, dem Dschungelbuch. Im Zirkusrund des Lottoforums am Petrisberg erzählt das Team um Regisseur Florian Burg die bekannte Geschichte von Mowgli, der bei den Wölfen aufwuchs, in einer überraschenden Musicalfassung von Konstantin Wecker. Das Festival endet am 22. September mit dem Auftritt von Oliver Steller, der in der Kulturscheune Minden für das junge Publikum singt, spielt und zaubert. Dazwischen ist das Festival vollgepackt mit einem bunten Programm: zum Beispiel die Jonglageshow Popcorn, die Hommage an die großen Zirkusfamilien und Familienzirkusse Fidelis Fortibus und die Geschichte des Königs Lindwurm als temporeiche One-Woman-Show. Außerdem gibt es Open-Air-Kino im Hof der Burg Dudeldorf, einen Besuch der Clownin Gardi Hutter und die Luftartistinnen von Korb & Stiefel im Schloss Hamm.

Auch wer mitmachen möchte, kommt nicht zu kurz: in Workshops und Ferienfreizeiten können Kinder und Jugendliche sich selbst künstlerisch und artistisch ausprobieren. So international ein Zirkus ist, so ist es auch das Programm. Es gibt Produktionen unter anderem aus Belgien und Frankreich und das verbindet das Programm wiederum auf besondere Weise mit dem Thema Heimat.

Gegründet wurde das Sommerheckmeck 2006 von Teneka Beckers und Eva von Westerholt. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Kinder- und Jugendkultur an außergewöhnliche und historisch bedeutsame Orte in Trier und der Eifel zu bringen. Mit bis zu 12.000 Besucher*innen ist das Festival mittlerweile auch überregional bekannt. Neu ist in diesem Jahr, dass der Festivalzeitraum erstmalig zweigeteilt wird. Der erste Block wird in der Zeit vor den Sommerferien und in den ersten drei Ferienwochen stattfinden. Der zweite Teil des Festivals startet nach den Sommerferien.