Großer Erfolg beim Sofa BeneViez

​250 Liter Viez flossen am Wochenende für die Kulturschaffenden der Stadt. Zahlreiche Bands und Einzelkünstler:innen beteiligten sich an dem vielseitigen Line-Up und solidarisierten sich durch ihren Auftritt mit der gesamten Kulturszene. Die Zuschauer:innen konnten sich über die Plattform herzschlag-trier.de​ Spendentickets in Kombination mit einem 5 Liter Kanister Viez für zu Hause bestellen, zusätzlich gab es die Möglichkeit per Überweisung oder PayPal zu spenden. Insgesamt konnten bei dem von Tufa, TTM und dem Offenen Kanal 54 organisierten Konzertabend 5.000,00 Euro Spenden akquiriert werden.



Jetzt haben Kulturschaffende der Region die Möglichkeit auf zwei verschiedene Wege Unterstützung zu erhalten. Zum einen bietet die Tuchfabrik Trier mit dem Projekt Stream Factory Trier ab dem 20. Mai 2020 in Kooperation mit dem OK54 an zwei festen Sendeterminen pro Woche (Mittwoch und Freitag, jeweils um 19:00 Uhr) bezahlte Auftrittsmöglichkeiten für Künstler:innen. Interessierte können sich formlos per E-Mail (info@tufa-trier.de) oder telefonisch (0651 7182412) bei der Tufa melden, oder das Kontaktformular auf der Website www.tufa-trier.de​ nutzen. Zusätzlich vergibt die Tufa kleinere Arbeitsaufträge an Künstler:innen der Region. Egal ob man im schriftstellerischen​​ Bereich, in der bildenden oder darstellenden Kunst oder in einer anderen künstlerischen Sparte tätig ist, jeder kann sich mit seiner Projektidee auf eine Unterstützung von bis zu 500,00 Euro bewerben. In der Umsetzung ist man dabei völlig frei.

Durch den Förderfonds BeneViez sollen künstlerische Akteure schnell und unkompliziert gefördert werden. Bis einschließlich 31. Mai 2020 läuft die Bewerbungsfrist, das Antragsformular ist ebenfalls auf der Website der Tufa Trier zu finden. Nach abgelaufener Frist entscheidet ein Gremium über die eingereichten Bewerbungen, danach erfolgt die Vergabe der Aufträge.​









Foto: Tufa Trier