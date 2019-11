Page Content

​"Wir haben eine Geschichte des Umherspringens von eine bizarren Verbindung zur nächsten." Das erklärte Band-Gründer Michael League dem Rolling Stone-Magazin und beschreibt damit sehr präzise das stilistische Konzept von Snarky Puppy​: Es gibt keins. Mit jedem neuen Album geben sich die texanischen Jazz-Musiker dem Fluss ihrer Kreativität hin und probieren ständig Neues aus - ganz ohne Angst, ihre Fans damit vor den Kopf zu stoßen.

Gegründet 2004 aus der reinen Lust am gemeinsamen Musizieren, ist die Band dieser Mentalität bis heute treu geblieben. Im Vordergrund stehen bei Snarky Puppy bis heute nicht kommerzieller Erfolg und eine möglichst hohe Chartplatzierung, sondern einzig und allein die Musik. Und die mehr als 20 Musiker, die in wechselnder Besetzung für den ebenso wechselnden Sound der Band zuständig sind, haben längst bewiesen, dass man auch abseits des Mainstream sehr erfolgreich sein kann: Zehn Jahre nach der Gründung als DIY- und Freizeit-Kollektiv erspielte sich Snarky Puppy 2014 einen wohlverdienten Grammy. Am Konzept soll das aber nichts ändern, so League. Ganz im Gegenteil, nimmt er die Auszeichnung als Ansporn genau so weiterzumachen wie bisher: Frei Schnauze und niemals auf Rezept.

Am Montag, 25. November 2019, beehren Snarky Puppy mit ihrem neuen Album Immigrance die Rockhal in Luxemburg. hunderttausend.de verlost 2x2 Tickets für das Konzert.

Hier Klicken zum Gewinnspiel!​



Tickets gibt es im Vorverkauf für 34,00 Euro zzgl. Gebühren.