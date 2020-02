Musik, Kultur und lokale Ideen

Page Content

Das Siren's Call Music & Culture Festival wurde 2017 ins Leben gerufen und hat sich seitdem zum jährlichen Sommerereignis im Großherzogtum entwickelt. Jedes Jahr spielen Künstler verschiedener Genres auf mehreren Bühnen im historischen Zentrum der Stadt Luxemburg, im Herzen eines UNESCO-Weltkulturerbes.



Die Vorbereitungen des Festivalteams laufen auf Hochtouren und so wurden nun die ersten Details der Ausgabe 2020 verraten. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit einzigartigen Musik-Acts und Kulturerlebnissen. Die 4. Ausgabe des Siren's Call Music & Culture Festivals findet am Samstag, 27. Juni 2020 in Neimënster und Umgebung statt. Veranstaltungsorte sind unter anderem die Siren's Main Stage, Melusina-Stage, Siggy's Stage, Church-Stage, Garden-Stage, die Agora, die Brasserie und the Lawn sowie De Gudde Wëllen. Als Musiker konnten Künstler wie Foals, Nothing But Thieves und Hania Rani gewonnen werden.



Wie in den vorherigen Jahren wird das Festival 2020 wieder eine Vielzahl von kulturelle Aktivitäten bieten. Von Kunst- und Theateraufführungen bis hin zu Licht- und Klanginstallationen und einer Designausstellung arbeitet Siren's Call mit lokalen Talenten zusammen und bietet eine Plattform für ihre Kunstwerke. Im Rahmen des sich ständig weiterentwickelnden Kulturprogramms steht erstmals auch die Aufführung eines interdisziplinäres Theaterstücks auf Siggy's Stage auf dem Programm. Darüber hinaus lädt das Festival sein Publikum zu einer Reihe von Workshops ein: Ob Tanz, Yoga oder Handwerk, hier findet sich für jeden das Richtige.



Wie in den vergangenen Jahren arbeitet das Siren's Call-Team Hand in Hand mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern um ein einzigartige Artwork für das Festival zu schaffen. Auf dem Festivalmarkt können sich lokale Hersteller und Designer vorstellen und ihre Kreationen verkaufen. Der Markt wird auch in diesem Jahr wieder Raum für regionale Initiativen mit starkem sozialen oder ökologischen Hintergrund schaffen.

Interessierte Macher, Schöpfer und Initiativen und können sich über hello@sirenscall.lu bewerben.





Das bisherige Line-Up besteht aus: