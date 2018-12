Tschüss 2018, Hallo 2019

Page Content

​Bevor im Bitbur​ger Wirtshaus um 22:00 Uhr die Silvester-Party losgeht, kann man sich schon ab 18:00 Uhr am Buffet den Bauch vollschlagen. Gut gesättigt ist man dann bestens gewappnet für den Rest der Nacht unter dem Motto „80's, 90's,00's & Party Classics.“ Wer lieber zu Hause essen will, darf natürlich trotzdem bei freiem Eintritt zur Party kommen.

In der Tuchfabrik steigt die alljährliche Dance Fever​ in der Silvester-Ausgabe. Ab 20:00 Uhr sorgen DJs im Kleinen und Großen Saal mit Musik aus Charts, Disco und Classics für eine heiße Party. Nach dem traditionellen Feuerwerk vor der Tür heißt es dann: Weiter Abtanzen bis in die frühen Morgenstunden.

Weitweitweg lädt ebenfalls zur Feier ins neue Jahr und hat ein ganzes Aufgebot an DJs im Gepäck. An den Plattendreher stehen Beat Pirat, Frank Jost, Marc Baldus, Mario Rothe, Kevin Paul, Andrei Inei, Le Zens, Bros & Uncles und Bernarw.

Auch der Club 11 feiert in der Simeonstraße die definitiv letzte Party des Jahres. Begleitet von der besten Feiermusik wird 2018 verabschiedet und es heißt: Let's Start 2019!

Im Tonis geht es mit einem Knall ins neue Jahr. Hier am Domfreihof sorgt Resident DJ Dee Minque für stimmige Beats zum Jahreswechsel.

Laut wird es aber nicht nur im Tonis: „Silvester Boom“ lautet der Titel des Party-Specials im Metropolis. Dort sind die DJs Jun Sonekk, Big-T und Amin am Start und sorgen die ganze Nacht über für „musikalischen Kaviar in feinster Qualität". Tischreservierungen sind wie üblich möglich unter der Telefon-Nummer 01746000494.

Getränkespecials und Musik von DJ Jens Epller warten bei SchMIT-Z auf alle Party-Gänger. Aperol Spritz auf Eis gibt es zum Beispiel für nur 4,50 Euro.

Wer zu Hallo 2019 x Knuppt im Mergener Hof will, sollte sich seine Eintrittskarten im Vorverkauf bei Timeless Events sichern. Auf dem Hallo Floor legen Niko Schwind, Hillmann & Neufang und Schön Im Wald Deep House-, House- und Techhouse-Beats auf. Auf dem Knuppt Floor gibt es Techno von Bruno, Pablo Stumm b2b Patrick Kczmrczk und Ludwig & Klinke auf die Ohren.

Direkt nach dem Jahreswechsel startet um 00:55 Uhr in der villaWuller die erste Party des Jahres 2019. Hier stehen die DJs Mortimer Barten, Kozstum, DJ Good, Heinz Fuppmann, Max Fuppmann und Tobi Hewer an den Reglern und sorgen für Techno- und House-Beats.

Und wenn um 06:00 Uhr in der Früh alle anderen den Besen auspacken, geht es im Ghost erst richtig los. Bei der Silvester-Afterhour​ kann jeder, der noch immer nicht müde ist, zu Elektro-Sounds von Hillmann & Neufang, Bruno, Pablo Stumm, Lofis (DBergkombinat), Hundert Wein, Radau, D. Moldovan, Alucard und Demp feiern bis weit in den Vormittag.

Das hunderttausend.de-Team wünscht allen eine tolle Party, einen Guten Rutsch und ein noch besseres Jahr 2019.​ In diesem Sinne: Tschüss 2018, Hallo 2019!