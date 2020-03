Noch vier Wochen Zeit für Zukunftsideen

Page Content

​Noch vier Wochen bleiben für die Teilnahme am 34. Schüler- und Jugendwettbewerb 2020 von Landtag und Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Bis zum 31. März 2020 können alle, die mitmachen wollen, ihre fertigen Arbeiten einreichen. Teilnehmen dürfen alle Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren, die in Rheinland-Pfalz leben, arbeiten oder in Ausbildung sind. Mit ihren Vorstellungen, Ideen und Analysen haben sie die Chance, einen der vielen Preise zu gewinnen.



In diesem Jahr stehen folgende aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft zur Auswahl:



2020 + 20 - Unsere Welt in zwanzig Jahren

30 Jahre Deutsche Einheit - Perspektiven für uns und Europa

Klimawandel und Alltagsverhalten







Der Präsident des Landtags, Hendrik Hering, und der Direktor der Landeszentrale, Bernhard Kukatzki freuen sich jedes Jahr auf die kreativen Eisendungen der Schüler: "Die Umsetzung der Themen durch die rheinland-pfälzischen Jugendlichen hat uns jedes Jahr viele Denkanstöße geboten. Auch dieses Jahr können sich die Teilnehmenden mit vielen Aspekten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft befassen und in ihrem ganz eigenen Stil verarbeiten."

Ob im Jugendzentrum, in der Ausbildung, in der Schule oder in Eigenverantwortung erarbeitet, ob Einzel-, Klassen- oder Gruppenarbeit, Textarbeit, Video, Wandzeitung, Homepage oder Spiel: Das Selbst-aktiv-werden wird mit tollen Preisen belohnt. Darunter sind eine fünftägige Studienfahrt nach Berlin für Einzel- und Gruppensieger, die Teilnahme am Landtagsseminar für Jugendliche, Tagesfahrten oder Klassenanschaffungen für Schulklassen und zusätzlich jede Menge Bücher, Spiele und Videos.

Einsendeschluss ist am Dienstag, 31. März 2020. Die Preisverleihung im Frankfurter Hof findet am Dienstag, 9. Juni 2020 in Mainz statt, die Eröffnung der Ausstellung mit den Preisträger-Arbeiten am 16. Juni 2020 im Abgeordnetenhaus des Landtags.



​

Mehr Infos gibt es bei Dieter Gube, Landeszentrale für politische Bildung (Am Kronberger Hof 6 in 55116 Mainz, E-Mail: dieter.gube@politische-bildung-rlp.de, Tel.: 06131 / 16-4098). Dort können Plakate zum Wettbewerb und die Ausschreibungsunterlagen - auch im Klassensatz - bestellt werden.