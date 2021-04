Page Content

​Im Hinblick auf die stetig wachsende Nachfrage nach Testkapazitäten in der Region und zur Unterstützung der Stadt Trier, eröffnete die Trier Galerie am 21.04.2021 in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst e.V. Bistum Trier ein Corona-Schnelltestzentrum. Am ersten Tag wurden bereits 59 PoC-Schnelltests durchgeführt.

„Der Start der Teststation ist gut verlaufen; auch dank der tollen Unterstützung durch die Trier Galerie“, so Christoph Gotters, Stadtbeauftragter der Malteser Trier. Mindestens ein kostenloser Test pro Woche - dieses Angebot im Rahmen der Aktion “Testen für Alle" können Besucher:innen der Trierer Innenstadt derzeit kostenlos wahrnehmen.

Ziel des Testzentrums ist neben der Schaffung zusätzlicher regionaler Testkapazitäten auch die Unterstützung einer sicheren und schrittweisen Öffnung von Handel- und Kultureinrichtungen. „Wir freuen uns sehr, einen professionellen und zuverlässigen Kooperationspartner für das Schnelltestzentrum in der Trier Galerie gewonnen zu haben und die Testkapazitäten für die Stadt Trier somit erweitern zu können“, so Center Manager Thomas Eggert.