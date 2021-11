Römerbrückenkreisel fast fertig

Page Content

​Der neue Kreisverkehr an der westlichen Auffahrt zur Römerbrücke ist fast fertig – rund fünf Monate früher als geplant. Aktuell verschiebt sich jedoch die Verkehrsfreigabe, die für den 12. November anvisiert war, um eine Woche auf Freitag, 19. November. Das Regenwetter der letzten Woche hatte die Bauarbeiten verzögert. Die Römerbrücke und die Durchfahrt zwischen der Luxemburger und Aachener Straße bleiben somit weiterhin in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Umleitung verläuft ab Luxemburger Straße über Im Speyer, Eurener und Hornstraße zur Kölner Straße und umgekehrt.

In der letzten Bauphase werden unter anderem neue Steigleitern in den Zugangsschächten zu den Versorgungsleitungen eingebaut, an den Gehwegen Bäume gesetzt und das innere Rondell des Kreisels bepflanzt. An der Bushaltestelle Richtung Innenstadt wird eine Auffahrt für den Radverkehr auf den gemeinsamen Fuß- und Radweg gebaut. Der größte Teil der Fahrbahndecke aus Guss- und Walzasphalt ist bereits aufgetragen. Die verbleibenden Asphaltarbeiten betreffen die Entwässerungsrinnen und die Nahtstellen zwischen dem Kreisel und den Zufahrten. Anschließend folgt die Fahrbahnmarkierung.