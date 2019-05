Elton John auf der großen Leinwand

Page Content

​Tatsächlich ist Rocketman der erste Film über Elton John, der mit seinen Songs wie Your Song, Tiny Dancer und I'm Still Standing ein Stück Musikgeschichte geschrieben hat. Der Film bringt nun die unerzählte, dafür aber umso inspirierendere Geschichte des jungen Elton auf die große Leinwand. Seine Verwandlung vom schüchternen Wunderkind zum Paradiesvogel und seinen Durchbruch in den wilden 70ern wird in Rocketman als schillernde Musical-Fantasy-Geschichte erzählt - voll mit Elton Johns größten Hits. John höchstpersönlich wählte Taron Egerton (Kingsman: The Golden Circle, Robin Hood) für die Hauptrolle aus, der ihn nicht nur in jungen Jahren spielt, sondern auch alle Songs im Film selbst singt. Als Elton Johns Texter Bernie Taupin ist Jamie Bell (Billy Elliot – I Will Dance) zu sehen und die Rolle von Johns langjährigem Manager John Reid übernimmt Richard Madden (Game Of Thrones). Regie führt Dexter Fletcher (Eddie The Eagle), der zuletzt mit Bohemian Rhapsody – ebenfalls ein Musikfilm – eine Oscarprämierung verzeichnen konnte. Die Produzenten des Films sind David Furnish, Matthew Vaughn, Adam Bohling und David Reid. Außerdem fungiert Elton John höchstpersönlich als Ausführender Produzent

Wer Rocketman schon einen Tag vor dem offiziellen Kinostart sehen will, kann dies am 29. Mai um 20:00 Uhr im Broadway. hunderttausend.de verlost in Zusammenarbeit mit dem Filmtheater zwei Karten.