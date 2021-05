Ein neues Fahrerlebnis am Zurlaubener Ufer

HTML-Teaser

​​Es soll in diesem Sommer am Zurlaubener Ufer die Bewohner:innen und Tourist:innen ins Staunen versetzen: Nach dem „Sky Lounge Wheel“ im vergangenen Jahr wird das Riesenrad „Bellevue“ schon bald die Fahrgäste am Zurlaubener Ufer in den Himmel von Trier bringen. Der Start erfolgt voraussichtlich an Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni 2021.