Rettet die Popkultur RLP geht in die zweite Runde!

Das Duo Lea x Linda unterstützt die Kampagne des Kompetenzzentrums (Foto: pop rlp / Nadine Kuhn Fotografie​)





Die Zeit, bis alle Arten von Veranstaltungen wieder möglich sind bedeuten für Dienstleistende, Künstler:innen, Produzent:innen und Spielstättenbetreibende u.a. einen hohen Verdienstausfall, der kompensiert werden muss. Dafür hat pop rlp eine Crowdfunding-Kampagne​ ins Leben gerufen.

Das Projekt wird über die renommierte Crowdfunding-Plattform "Startnext" abgewickelt. Für verschiedene Beträge, mit denen man das Projekt unterstützt, kann man nach Auskunft von pop rlp coole und streng limiterte Dankeschöns auswählen, die von verschiedenen Bands und Künstler:innen zusammengestellt wurden. Von exklusiven Kalendern über Meet & Greet Veranstaltungen bis hin zu Wohnzimmerkonzerten reicht dabei die Bandbreite der Dankeschöns. Aber natürlich sind auch herkömmliche Spenden möglich.

Alle zwei Wochen wird dabei ein anderes Thema als Schwerpunkt ausgewählt, also auch immer wieder neue und exklusive Dankeschöns, bei denen es sich lohnt vorbeizuschauen. Den Anfang macht das Thema Pop.

„In der ersten Spendenphase haben wir über 33.500 Euro an Spenden eingenommen. Mehr als 380 Spender:innen haben unsere erste Spendenaktion finanziert. Eine unabhängige Jury hat dann über die Vergabe an 47 Antragstellende entschieden. Unter den Begünstigten waren Künstler:innen, Dienstleistende und Spielstätten“, so Markus Graf vom Kompetenzzentrum. „Da wir nun erneut einen Lockdown haben und ein Ende noch nicht wirklich in Sicht ist, haben wir uns für diese Form der Unterstützung der Szene entschieden. Ich bitte herzlich darum, die Aktion zu unterstützen und so die ohne Zweifel gravierenden Auswirkungen der Pandemie auf die Musikszene abzumildern“, so Graf weiter.

Das Projekt ist gemeinnützig und wird nach Entscheid und Überprüfung einer unabhängigen Fachjury zu 100% an die Betroffenen des Landes Rheinland-Pfalz ausgezahlt. pop rlp freut sich über jeden, der ein Teil von "Rettet die Popkultur RLP" wird und zur Erhaltung der Kulturschaffenden und deren Infrastruktur in Rheinland- Pfalz beiträgt!

pop rlp, das Kompetenzzentrum für Popularmusik ist eine Initiative der LAG ROCK & POP RLP e.V. mit Sitz in Koblenz.​