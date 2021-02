Gute Nachrichten für den Konzertsommer

Page Content

Niemand Geringeres als Campino, der Frontmann der „Toten Hosen“, eröffnet am Mittwoch, 16. Juni 2021, das Open-Air-Festival unter dem Titel „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ -eine Lesung, die auch Musik und Gespräche beinhalten wird. Als Gast wird ihn Bandkollege „Kuddel“ an der Gitarre begleiten. Sänger, Podcaster, Moderator und Schauspieler Olli Schulz gastiert gemeinsam mit seiner Band am Donnerstag, 17. Juni, vor der Porta. „Versengold“ spielen am Freitag, 18. Juni, auf der Rundbogenbühne. Im Gepäck haben die norddeutschen Folkrocker die Neuauflage ihres Albums „Nordlicht“ mit anspruchsvoller und phantasievoller Lyrik. Komiker und Multiinstrumentalist Helge Schneider setzt am Samstag, 19. Juni, mit seinem neuen Programm „Let's Lach“ den humoristischen Schlusspunkt des Festivals.



Nachdem „Porta hoch drei“ im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, ist die Vorfreude auf die dritte Juni-Woche 2021 groß: „Ich freue mich, dass es uns in diesen, für die Kultur leider dunklen Zeiten, gelungen ist, ein hochwertiges und vielfältiges Programm zusammenzustellen. Alle Künstler beehren die Veranstal​tungsreihe zum ersten Mal und zum Teil auch mit neuen und ungewöhnlichen Formaten, wie z.B. der Abend mit Campino,“ sagt Oliver Thome, Geschäftsführer von Popp Concerts. „Live-Kultur im Ambiente eines Welterbes gehört einfach zu Trier,“ findet Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm, die die Veranstaltung für die Stadt Trier organisiert. Bereits im vergangenen Jahr habe man das umgesetzt, was möglich war. „Deshalb bin ich froh, dass wir in diesem Jahr einen Weg gefunden haben, ein Open-Air zusammenzustellen.“ Ein großer Dank gilt da-her den Sponsoren Sparkasse Trier, Bitburger Braugruppe und Stadtwerke Trier. Für Thomas Schmitt, Kulturdezernent der Stadt Trier, sind Perspektiven für die Kultur, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger wichtig: „Ich wünsche mir sehr, dass wir im Juni gemeinsam wieder Livemusik in Trier genießen können.“

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der nicht absehbaren Entwicklung bis zum Zeitpunkt des „Porta hoch drei“-Festivals im Juni 2021 sind unterschiedliche Hygiene-und Sicherheitsmaßnahmen in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt Trier getroffen worden. So ist etwa die Besucherkapazität aktuell auf 500 bestuhlte Plätze begrenzt. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie ist auch eine Verlegung der Veranstaltungen ins Trierer Amphitheater möglich. Im Vorfeld der Veranstaltungen werden die Besucherinnen und Besucher rechtzeitig über die dann geltenden Hygieneregeln informiert.​



Tickets​



Tickets zu „Porta hoch drei“ sind ab Montag, 8. Februa​r 2021 um 10 Uhr, zunächst online unter www.ticket-regional.de​, ​www.eventim.de​ und​ www.kartenvorverkauf-trier.de​​ erhältlich.



Aktuell können maximal vier zusammenhängende Plätze an eine soziale Gruppe verkauft werden. Eine soziale Gruppe kann aus maximal zwei Haushalten bestehen. Auf dem Gelände gilt grundsätzlich Maskenpflicht. Inwiefern auf dem Sitzplatz eine Maskenpflicht bestehen wird, hängt von den Hygiene-und Abstandsregelungen ab, die zum Zeitpunkt des „Porta hoch drei“-Festivals gelten.​



Sollte die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen nicht stattfinden können, können die Tickets an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.​​







Programm Porta hoch drei 2021

Campino (als Gast an der Gitarre: Kuddel)​



„Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ (Gespräch -Lesung -Musik)

Mittwoch, 16.06.2021



Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr



Ticketpreis: 40,75 EUR

Olli Schulz & Band



Donnerstag, 17.06.2021



Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr



Ticketpreis: 35,25 EUR

Versengold

„Nordlicht Sommertour 2021“



Freitag, 18.06.2021

Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr



Ticketpreis: 40,75 EUR

Helge & The Snyders