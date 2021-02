Jüdisch und Trierisch

Page Content

​Nach dem Stadtmuseum präsentiert nun auch die Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Trier ihr Programm zum Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im Mittelpunkt eines ersten Audio-Beitrags, der auf www.stadtbibliothek-weberbach.de zu hören ist, steht ein Foto der bekannten Familie Loeb von 1895. Es zeigt eine wohlhabende jüdische und trierische Familie. In der Mitte ist der aus dem Hunsrück stammende Patriarch Leopold Loeb zu sehen. Etwa 20 Jahre vor Entstehung des Bildes, das zur Blütezeit der jüdischen Gemeinde entstand, leitete er in Trier mit dem Kaufmann Samuel Blum eine Weinbrennerei und Weingroßhandlung, die als „Leopold Loeb Aktiengesellschaft“ auch international sehr erfolgreich wurde, unter anderem mit einem Tochterunternehmen in London.​​​



Viele weitere, interessante Informationen zu allen Teilen der Familie Loeb ​​​gibt es im rund zehnminütigen Podcast zu hören.







Foto: Privat